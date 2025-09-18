『ちいかわ』の一番くじ新作は銭湯がテーマ！ 「下位賞も可愛い」「めっちゃ欲しい」と発売前から話題
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』を題材にした「一番くじ ちいかわ 〜なんかほっこり ちいかわの湯〜」が、9月19日（金）から、「ローソン」ほか全国のコンビニエンスストアおよび「一番くじONLINE」で発売される。
【写真】コンプしたい！ 「一番くじ ちいかわ 〜なんかほっこり ちいかわの湯〜」景品一部詳細
■かわいい＆便利
今回登場する「一番くじ ちいかわ 〜なんかほっこり ちいかわの湯〜」は、銭湯がテーマのデザインをあしらったグッズを展開するハズレなしのキャラクターくじ。
目玉はA賞の「ほっこり銭湯小物入れフィギュア」。銭湯でまったりした、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのフィギュアが愛らしい本アイテムは、小物を収納できる引き出しが付いた実用性にも優れた点が魅力だ。
また、B賞の「いらっしゃいませ★番台フィギュア」は番台のスペースにペンなどを収納できるほか、C賞の「ぷはぁ〜！湯あがりフィギュア」はドリンクボックスの蓋を開けると小物入れとして使える。
そのほか、モモンガと古本屋のD賞「かわいい？洗い場フィギュア」、牛乳瓶2種、グラス2種の全4種から選べるE賞「湯あがりグラス」、テーマアートのイラストと、ロッカーキー風のデザインを施したF賞「銭湯ラバーチャームコレクション」などもラインナップ。
加えて、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞で「一緒にほっこり♪湯あがりクッション」が提供されるほか、A賞と同一の商品が当たるダブルチャンスキャンペーンもそろう。
発売を前にSNSでは「下位賞も可愛い」「めっちゃ欲しい」「癒し度MAX！」など待ち望むファンからのコメントが見られている。
