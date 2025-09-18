17日、都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に、タレントの梅宮アンナ（53）が、夫でアートディレクターの世継恭規氏とともに登場した。

【映像】“新婚”梅宮アンナの密着夫婦ショット

5月に結婚してから、夫婦で初めてイベントに出演した2人。梅宮は新婚生活について次のように明かした。

梅宮「私たちとしては、普通に手を繋いだりとかっていうのが、日常の普通のことですね。もちろんケンカもしますし、でも1つ1つケンカしながら夫婦が出来ていくんではないかなと思っています」

また、新店舗のコンセプトにちなみ、最近記憶に残っている夫婦のエピソードを聞かれると、次のように答えた。

梅宮「実家が京都なので、お墓参りと敬老の日ということでちょっと2人でドライブをして、京都まで車で往復しました。車中、2人でいろいろと（話したり）、そういう時間がすごくいいなっていうのはつくづく思います。2人で運転し合って、ドライブしながら楽しかったです。サービスエリアがすごい楽しくて、たくさん買ってました」

（『ABEMA Morning』より）