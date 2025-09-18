¥¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢Èþ¤Î³Ê¸À¡ÖÈþÍÆ¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×ÈþÍÆ»Ü½Ñ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¸ì¤ë
Kis¡ÝMy¡ÝFt2Àé²ì·ò±Ê¡Ê34¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¢¥Ã¥ô¥£¹çÆ±²ñ¼Ò¥¢¥é¥¬¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ªÈ©¸«Salon¡×È¯É½²ñ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÈ©¸«Salon¡×¤Ï¡¢È©¤äÈþÍÆ°åÎÅ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Àé²ì¤ÏÈþÍÆ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤âÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£10ÂåÁ°È¾¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤ò»Ï¤á¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¡£¡ÖÉ¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¸µ¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë°å±¡Áª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°åÎÅ¤Ê¤Î¤Ç²Á³Ê¤À¤±¤ÇÁª¤Ð¤º¤Ë°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤ÈËÍ¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«°å»Õ¤ÎÊý¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ëÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ç»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤â¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀèÀ¸¤Î¥»¥ó¥¹¤È¤Î»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é°Â¿´¤Ç¤¤ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ç¤ÏÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ê¸À¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Àé²ì¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤¤¥Ñ¥Í¥ë¤¬±¿¤Ð¤ì¡¢¤«¤±¤é¤ì¤¿ÉÛ¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤Î°Õ»Ö¤ÇÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¡£ÈþÍÆ¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤ÊÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÄ¹Ê¸¤Î³Ê¸À¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÂ¾¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡£¤â¤·¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤ËÂ¾ÀÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç19Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¡£