¥«¥Ö¥¹º£±Ê¾ºÂÀ¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ï°û¤à¤è¤êÈ©¤«¤é¤ÎµÛ¼ý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡¡PS¿Ê½Ð¤Î½Ë¾¡²ñ¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬½é¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡££±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë£¸¡½£´¤Ç¾¡Íø¡££´Ï¢¾¡¤Ç£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢£Ð£Ã£Á¡¢¥¿¡¼¥Ê¡¼¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Îº£±Ê¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö£±£°ËÜ¤¯¤é¤¤¶õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¸ý¤«¤é°û¤à¤è¤ê¤âÈ©¤«¤éµÛ¼ý¤·¤¿Êý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èàº£±ÊÀáá¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¿ô»þ´Ö¤Ç£±Ëü£²£°£°£°·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¡¢£´£µ£°£°·ï°Ê¾å¤Î¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£¹¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£¹¡£¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃæÃÏ¶è£²°Ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤µ¤»¤ëÆ²¡¹¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥æ¡¼¥â¥¢°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ÅÍ×¿ÍÊª¤ÎÈà¤Î¼«¿®¡¢´î¤Ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ð£Ó¿Ê½Ð¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Èà¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤à»Ñ¤Ï½Ë²ì°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡££±£°·î¤ËËÜµ¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Î¾ÝÄ§¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤â¡Ö½Ë¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¿¤À°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡£²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò½Ë¤¦¡£¤½¤ì¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤Ø¤Î´¶¼Õ¡£¤½¤ì¤¬½Ë¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤Ê¤É¤Ë¶½Ê³µ¤Ì£¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£