¤Ê¤Ç¤·¤³¡¦ÆîË¨²Ú¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¸«¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤Èº£¸å¤Î²ÄÇ½À¡Ö¤Þ¤¿£±ÃÊ³¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¿·¾Ï¤Ø
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î£Ä£ÆÆîË¨²Ú¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ê¤É¤Î¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æî¤Ïº£µ¨¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£±Éô¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£Á°½êÂ°¤Î¥í¡¼¥Þ¤È¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£²ÅÙ¤Î¥»¥ê¥¨£ÁÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Æî¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥×¥ì¡¼¤Î¾ì¤ò¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë°Ü¤·¤¿¡£½é¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÍè¤Æ¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤¹¤´¤¤ÆüËÜ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¡£Áª¼ê£±¿Í£±¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Ï°ã¤¦µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÊý¤¬¤è¤êÀï½ÑÅª¤Ç¡¢Æ¬¤ò»È¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Þ¤¿£±ÃÊ³¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò»Ö¤¹¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡Ê¤Ø¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤ò¿ë¤²¤¿¡£¡ÖÆÃ¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆî¡£Æ±¤¸¤¯¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ÜÀÒ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÁ´¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£Êý¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¡¢¤É¤³¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½ÐÍè¤¿¤«¤ò¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¤Ä¤Ê¤°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤è¤ê½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¶¯¤¤Áê¼ê¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Íè¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤äµ÷Î¥´¶¤ÇÇí¤¬¤»¤ë¡£Ì£Êý¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¼éÈ÷¤Î¤«¤±Êý¤ÇÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¹¶·â¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¡×
¡¡»ÜÀß¤Î½¼¼ÂÅÙ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤è¤ê¤â¤¤¤¤¡£½÷»Ò¤Ç¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ÈÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Û¤É¤À¡£
¡¡¡ÖÃË»Ò¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸»ÜÀß¤Ë½÷»Ò¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤â¤¢¤ë¡£¥¸¥à¤ä¥¹¥Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤¬£±£°£°¡ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»ÜÀß¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿©»ö¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¸¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¡¢Á´¤Æ¤¬£±¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¥×¥í²½¤·¡¢ºòµ¨¤«¤éÆÈÎ©±¿±Ä¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ó£Ì¡Ë¡£²¤½£¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Èµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢Æü¾ï¤Ç¤â½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿»Æ©ÅÙ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÃË»Ò¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷»Ò¤ÎÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÉáÃÊ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ë½÷»Ò¤ÎÁª¼ê¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ÆÌµ°Õ¼±¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë½÷»Ò¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀëÅÁ¤¬·ë¹½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸åÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¹¤°¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡º£²ó¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î°ÜÀÒ¡££²£²Ç¯¤Ë¥í¡¼¥Þ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢½é¤Î³¤³°¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤à¤è¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º³¤³°¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö³¤³°¤Ë¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤À¤¤¤Ö¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÆî¤Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å·µ¤¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³¤¤â¹¥¤¡£¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤«¤é³¤¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À¸³è¤¬Á÷¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£×£Ó£Ì¤Ç¤Ïº£µ¨£±£¹¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤â¡¢£Í£ÆÄ¹Ã«ÀîÍ£¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¡á¡¢£Í£ÆÄ¹ÌîÉ÷²Ö¡Ê£²£¶¡Ë¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡á¤é¡¢¸½ºß¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼çÎÏ¤À¤é¤±¤À¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤âÆî¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢£Í£ÆÀ¶²Èµ®»Ò¡Ê£²£¹¡Ë¤Èº£²Æ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿£Í£Æ³ÑÅÄÉö²Â¡Ê£²£°¡Ë¤Î£³¿Í¤¬ºßÀÒ¡£º£µ¨¤Ï¿·¤¿¤Ë£·¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î°ìÂçÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¸õÊä¤Ç¤â£Ä£Æ·§Ã«¼Ó´õ¡Ê£³£´¡Ë¡á¥í¥ó¥É¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¡á¡¢ÀÐÀîÍþ²»¡Ê£²£²¡Ë¡á¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡á¡¢¸Å²ìÅã»Ò¡Ê£±£¹¡Ë¡á¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡á¤¬¡¢Æ±¤¸¥ê¡¼¥°¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÀî¡¢¸Å²ì¤é¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤âÃø¤·¤¤Ãæ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ç¤Ï¾ï¤ËÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤ÏÃç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÎ³Êº¹¤ä¶¯¤µ¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òº£¤ÏÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡Æî¡¡Ë¨²Ú¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤â¤¨¤«¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£±£²·î£·Æü¡¢ºë¶Ì¡¦µÈÀî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡££Ä£Æ¡£µÈÀî¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ã¡¼¥¯¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤«¤é±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ä¡££±£·Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤·¡¢£²£²Ç¯²Æ¤Ë¥í¡¼¥Þ°ÜÀÒ¡££²£µÇ¯£¶·î¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£ÂåÉ½¤Ç¤Ï£±£´Ç¯¤Ë£Õ¡½£±£·½÷»Ò£×ÇÕÍ¥¾¡¡¢£±£¸Ç¯¤Ë£Õ¡½£²£°½÷»Ò£×ÇÕÍ¥¾¡¡££×ÇÕ¤Ï£±£¹Ç¯¡¢£²£³Ç¯¤ËÁª½Ð¡£¸ÞÎØ¤Ï£²£±Ç¯ÅìµþÂç²ñ¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¡£ÂåÉ½ÄÌ»»£¶£²»î¹ç£µÆÀÅÀ¡££±£·£²¥»¥ó¥Á¡£