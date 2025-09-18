²«¶âÈæÎ¨¤Çºî¤ë¡Ø´ðËÜ¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡¿¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤±¤ë¡¦½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤Ê¤·¡ª
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤éºî¤ê¤ä¤¹¤¤
¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì
¤Î
²«¶âÈæÎ¨
¥Ð¥¿¡¼
90
g
Íñ
2
¸Ä
º½Åü
60
g
¤Ï¤Á¤ß¤Ä
20
g
ÇöÎÏÊ´
100
g
¤Ù¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼
¾®¤µ¤¸
1/2
¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿»Ñ¤Ï
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥¿¡¼¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢
¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¡£
¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì
¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê³³Ì¤Î·Á¡£
¤¤ì¤¤¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·¿¤Ï¹Â¤ÎÄì¤Þ¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤ê¡¢Ê´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Õ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸ÃÏ¤ÏºàÎÁ¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¡¢¤È¥·¥ó¥×¥ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬¤Ç¤¤¹¤®¤ë¤È¿©´¶¤¬¤½¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º®¤¼¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¡£
¤Í¤«¤»¤Æ¤«¤é¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤á¤¬ºÙ¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ(12¸ÄÊ¬¡¦6¸Ä¼è¤ê¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¥·¥§¥ë·¿2²óÊ¬)
¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
90g
Íñ¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë
2¸Ä
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¾åÇòÅü¡Ë
60g
¤Ï¤Á¤ß¤Ä
20g
ÇöÎÏÊ´
100g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼
¾®¤µ¤¸1/2¡Ê2g¡Ë
º£²ó»È¤Ã¤¿·¿¤Ï
³¤Î·Á¤òÌÏ¤·¤¿¥·¥§¥ë·¿¡£¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µÆ·Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥«¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢·¿¤Î²¼½àÈ÷¤ÏÉÔÍ×¡£¾Æ¤»þ´Ö¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Ë10Ê¬¾Æ¤¡¢ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤ÆÀ¸ÃÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡£ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¡£
²¼½àÈ÷
´ï¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò·×ÎÌ¤·¡¢Ãæ±û¤ò¤¯¤Ü¤Þ¤»¡¢¤½¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤Æ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò·×ÎÌ¤¹¤ë¡Ê¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò´ï¤Ë»Ä¤µ¤º¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¡Ë¡£
·¿ÍÑ¤Î¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë5gÄøÅÙ¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¼¼²¹¤Ë¤â¤É¤·¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¯¤é¤¤¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë¤¹¤ë¡£
ÇöÎÏÊ´¤Ë¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ¤«¤é¡¢ËüÇ½¤³¤·´ï¤Ç¤Õ¤ë¤¦¡£
ºî¤êÊý
·¿¤Ë¡¢½À¤é¤«¤¯¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤òºþÌÓ¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ø¡Ë¤ÇÇö¤¯¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÅÉ¤ê¡¢Ãã¤³¤·¤òÄÌ¤·¤ÆÇöÎÏÊ´¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡¦¤¢¤ì¤Ð¶¯ÎÏÊ´¢¨¡Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Õ¤ë¡£·¿¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Æºî¶ÈÂæ¤Ë¤«¤ë¤¯¤¿¤¿¤¤Ä¤±¡¢Í¾Ê¬¤ÊÊ´¤òÍî¤È¤¹¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬ÍÏ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·¿¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¨¶¯ÎÏÊ´¤Î¤Û¤¦¤¬Çö¤¯¤Ä¤¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾®¤µ¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¹â¤µ2Ñ¤Û¤É¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£ÂÑÇ®¤Î´ï¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢´ï¤´¤ÈÅò¤ËÆþ¤ì¤ÆÍÏ¤«¤¹¡£ÍÏ¤±¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡Ê²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤Ç²Ã¤¨¤ë¤Èº®¤¼¤ä¤¹¤¤¡Ë¡£
¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤ÇÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¡¢¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£ÇöÎÏÊ´¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤è¤¤¡Êº®¤¼¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡£
¢¤ÎÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤ò£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾¯ÎÌ¤º¤Ä²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¤Î¶Ú¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐOK¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿À¸ÃÏ¤ò¥´¥à¤Ù¤é¤Ç¤³¤½¤¤¤ÇÃæ±û¤Ë´ó¤»¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ç2»þ´Ö¤Û¤É¤ä¤¹¤Þ¤»¤ë¡£
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£¡¤Î·¿¤È¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£À¸ÃÏ¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç5¡Á6²ó¤°¤ë¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ¤«¤é¡¢·¿¤ÎÈ¬Ê¬ÌÜ¤Þ¤ÇÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£·¿¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¤Î¤»¡¢180¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤Ç10¡Á13Ê¬¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤Õ¤¯¤é¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ë¤â¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢·¿¤ò¤«¤ë¤¯¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤Æ¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ò¤Ï¤º¤¹¡£¤Õ¤¯¤é¤ó¤ÀÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÌÖ¤Ë¤Î¤»¡ÊÉ½ÌÌ¤Î³³ÌÌÏÍÍ¤ËÌÖÌÜ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡¢¤µ¤Þ¤¹¡£ºî¤êÊý¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë·¿¤Î²¼½àÈ÷¤ò¤·¡¢»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¯¡£¤¿¤À¤··¿¤ÏÎä¤ä¤µ¤º¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¤è¤¤¡£
¡Ê1¸ÄÊ¬120kcal¡¢±öÊ¬0.1g¡Ë