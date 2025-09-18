【秋雨前線南下】大雨のあと 秋の涼しい空気が流れ込む

秋雨前線が関東甲信地方を南下する見込みです。１８日（木）昼前から夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があり、警報級の大雨となる所があるでしょう。雨のあとは、気温が下がりますので体調を崩さないように気を付けてください。、、を画像で掲載しています。

雨のシミュレーション

１８日（木）に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

（東京地方 ５０ミリ）

１８日（木）６時～１９日（金）６時に予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １００ミリ

関東地方南部 １００ミリ

甲信地方 ８０ミリ

（東京地方 １００ミリ）

雨のシミュレーションは画像で確認できます。

ピンポイント予報（東京・横浜市・さいたま市・千葉市 など）

きょう１８日（木）は猛暑日のところもありますが、あす１９日（金）になると１０℃近く気温が下がり、急に涼しくなり過ごしやすくなるでしょう。東京都心や横浜市、さいたま市などのピンポイント予報です。雨の降る時間帯や気温の変化などを画像で分かりやすくなっています。

関東地方各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。東京都心の２０日（土）の予想最高気温は２５℃で、その先も今までのような厳しい暑さにはならなくて済みそうです。画像でご覧ください。

