青木菜花、22歳で急逝の夫・梶田冬磨さんの墓参りを報告 胸が締め付けられるような思い→娘の言動に「本当にありがとう」
モデルの青木菜花が、18日までに自身のインスタグラムを更新。2022年9月に22歳で急逝した、夫で俳優の梶田冬磨さんの墓参りしたことを報告した。
【写真】『恋ステ』出演後結婚、第1子を抱っこする梶田冬磨さん
青木は「今日で3年ということで先日はお墓参りに行ってきました」と報告。「お墓に近づくに連れやっぱり胸が痛くてだけど…」と正直な心境を告白したが、「パパのところに着いたらこっちゃんが、パパ大好きだよってお墓に向かって沢山、沢山投げキスしてたりそんな明るいこっちゃんが微笑ましくて胸が締め付けられるような思いだったけどお陰で和んで"本当にありがとう"って思った瞬間だったな」と娘の言動に救われたことを伝えた。
続けて「まだ4歳、良い意味で死を理解出来ていないからこそお線香あげてもお墓に行ってもとっても元気だし明るいけど小さい頃からお話ししていることでその方がこっちゃんも受け入れやすいのかなって思っているから、これからもいろいろなお話をしてあげられたらなって思っています」と、今後についてつづった。
また、3年が経過した今なお「気持ちに波があったり1人で泣いてたり」という日もあるといい、「だけど皆さんが送ってくださるメッセージやコメントを読んで、同じように気持ちを共感できる人がいるって思うととても心強く思えて私も頑張ろうっていつも前を向かせてもらっています！そして今でも気にかけてくれて連絡してくれたり優しい言葉をかけてくれる皆さんにも本当に感謝しています。本当にありがとうございます！」とフォロワーに感謝した。
そして、「これからも支えてくれた皆さんへの感謝を忘れずゆっくり前を向きながら頑張ります」と決意を新たに結んだ。
梶田さんは、大阪府出身。ABEMAの恋愛リアリティーショー『恋する週末ホームステイ』のほか、舞台『劇団山本屋「午前5時47分の時計台」』、『トワイライトムーン』（村上翔役）、ドラマ『大阪環状線Part3』桃山駅、テレビ神奈川の『猫のひたいほどワイド』の「猫の手も借りた隊」として出演。プライベートでは、『恋する週末ホームステイ』でモデルの青木菜花と結ばれ、2020年11月に結婚。2021年4月には第1子が誕生したが、22年9月に急逝した。
