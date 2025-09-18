FRUITS ZIPPER、楽器ができないところから3カ月の猛練習！高校生ブラスバンドとのSPコラボに密着

本日9月18日（木）の『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』では、番組初のイベントの様子と、その準備から当日の舞台裏までをたっぷり紹介する「本番・裏側・準備見せちゃうSP」が放送される。

8月25日に東京国際フォーラム・ホールAにてバラバラ大作戦史上最大規模で開催された、番組初のイベント『NEW KAWAIIってしてよ？フェス この夏、一番のカワイイをみてよ？』。

“夏フェス”をテーマに、メンバー全員がオリジナル浴衣衣装で登場。FRUITS ZIPPERがイケメンに変身して告白シチュエーションを披露する男装企画や、このイベントだけのユニット曲シャッフルなど魅力的な企画が満載で、この夏一番カワイイFRUITS ZIPPERの姿をファンへ届けた。

男装したメンバーが浴衣メンバーに対し、夏にぴったりなシチュエーションでアドリブ告白をする「真夏のイケメン告白バトル！私を一番にしてよ？」。

第1部公演では、鎮西寿々歌、真中まな、松本かれんが告白にチャレンジ。見事かっこいい“胸キュン告白”で浴衣メンバーを照れさせることはできたのか？ 舞台裏では、男装に挑戦したメンバーから告白シチュエーションへのこだわりなども語られる。

また、このイベントでしか見ることができないユニット曲のシャッフルも。真中まな＆櫻井優衣＆鎮西寿々歌によるユニット曲『天真爛漫』を、早瀬ノエル＆松本かれん＆仲川瑠夏が歌うステージに注目だ。

そして、高校生ブラスバンドをバックにFRUITS ZIPPERがパフォーマンスするというメイン企画では、メンバーもブラスバンドと一緒に楽器に挑戦。約3カ月間に及ぶ猛練習の末、ついに迎えた本番当日――その白熱のステージと緊張の舞台裏もたっぷり紹介する。

◆メイン企画の舞台裏に完全密着！

さらに、地上波放送直後から配信スタートするTELASAオリジナルコンテンツでは、高校生ブラスバンドとのSPコラボ演奏の舞台裏に完全密着した映像を大公開。

約3カ月間に及ぶ猛練習の裏側、そして緊張の本番当日の舞台裏が余すことなく公開される。

メンバー7人が全力で練習に取り組んできた3カ月間。

まったく楽器ができないところから懸命に努力する姿や緊張に押しつぶされそうになっている姿など、地上波放送には収まりきらなかった貴重な姿の数々にも注目だ。

ともにドラムを練習してきた櫻井優衣と月足天音。

残念ながらイベントへの出演は叶わなかった月足の分まで頑張りたいと意気込む櫻井や、難度の高いサックスに苦戦しながらも徐々に習得していく仲川瑠夏と真中まな、学生時代のリベンジの意味も込めて木琴に挑んだ鎮西寿々歌が真剣に練習に励む様子も。

松本かれん、早瀬ノエルの本番にかける意気込みなどもひしひしと感じることができる。

仲川が「今までやってきたお仕事のなかで、一番難しいかも！」と吐露したこのメイン企画。はたしてどんなパフォーマンスを見せ、終了後にはどんな表情を見せてくれるのか？

TELASAでは『NEW KAWAIIってしてよ？フェス この夏、一番のカワイイをみてよ？』の第1部公演、第2部公演をアーカイブ配信中。

さらに、FRUITS ZIPPERのライブコンテンツも盛りだくさん。8月3日にさいたまスーパーアリーナで開催された「FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん- Day.02」や、CANDY TUNEやCUTIE STREETなどKAWAII LAB.の後輩グループも参加した「ASOBISYSTEM 18th Anniversary ASOBIEXPO 2025」も独占配信中だ。

そして、TELASAで配信中の「FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん- Day.02」の冒頭部分が地上波放送されることも決定した。