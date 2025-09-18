長岡市（18日午前10時ころ）

写真拡大

上・中・下越では、１８日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

新潟地方気象台によりますと、前線が北陸地方を南下しています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、新潟県では１８日夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。

これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。

１６日の降り始めから１８日午前１１時までの県内各地の降水量です。
・村上市高根　２３４．５ミリ
・関川村下関　１０９．５ミリ
・胎内市中条　１００．０ミリ
・新潟　　　　　９５．０ミリ　※欠測値を含む
・新潟市松浜　　７８．０ミリ

◆雨の予想
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越　２０ミリ
中越　３０ミリ
上越　３０ミリ
佐渡　２０ミリ

１９日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越　４０ミリ
中越　６０ミリ
上越　８０ミリ
佐渡　３０ミリ

下越、中越、上越では、１８日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。