上・中・下越では、１８日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。



新潟地方気象台によりますと、前線が北陸地方を南下しています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、新潟県では１８日夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。





これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。１６日の降り始めから１８日午前１１時までの県内各地の降水量です。・村上市高根 ２３４．５ミリ・関川村下関 １０９．５ミリ・胎内市中条 １００．０ミリ・新潟 ９５．０ミリ ※欠測値を含む・新潟市松浜 ７８．０ミリ◆雨の予想１８日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ２０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ２０ミリ１９日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ６０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ３０ミリ下越、中越、上越では、１８日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。