【気象情報】県内は18日夕方にかけて大気の非常に不安定な状態 落雷や突風などに注意《新潟》
上・中・下越では、１８日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
新潟地方気象台によりますと、前線が北陸地方を南下しています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、新潟県では１８日夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。
１６日の降り始めから１８日午前１１時までの県内各地の降水量です。
・村上市高根 ２３４．５ミリ
・関川村下関 １０９．５ミリ
・胎内市中条 １００．０ミリ
・新潟 ９５．０ミリ ※欠測値を含む
・新潟市松浜 ７８．０ミリ
◆雨の予想
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ２０ミリ
中越 ３０ミリ
上越 ３０ミリ
佐渡 ２０ミリ
１９日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 ４０ミリ
中越 ６０ミリ
上越 ８０ミリ
佐渡 ３０ミリ
下越、中越、上越では、１８日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。
ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。