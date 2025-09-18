3x3女子U23日本代表がワールドカップ好発進…エジプト、チャイニーズ・タイペイに2連勝

9月17日に「FIBA 3x3 U23ワールドカップ2025」が開幕し、3x3女子U23日本代表は初日から2連勝の好スタートを遂げた。

中国・雄安で行われている今大会1戦目ではエジプトと対戦し、花島百香が7得点を挙げ22－11でノックアウト勝利。続くチャイニーズ・タイペイ戦では試合終盤に相手の追い上げにあうものの、田中平和が8得点をマークし20－18で逃げ切った。

グループフェーズ2日目となる19日には、中国、イタリアと対戦予定。各組上位2チームが準々決勝へ進出する中、日本は初日からの2連勝で勢いに乗った。

■FIBA 3×3 U23ワールドカップ2025 グループフェーズ2日目



9月19日（金）11時00分 vs中国代表



9月19日（金）13時30分 vsイタリア代表

■FIBA 3×3 U23ワールドカップ2025 女子U23日本代表



【選手】



田中平和（180センチ／トヨタ自動車アンテロープス）



花島百香（178センチ／ENEOSサンフラワーズ）



近藤京（170センチ／アイシンウィングス）



伊波美空（167センチ／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



倉持のりか（176センチ／MAURICE LACROIX） ※予備登録

【スタッフ】



チームリーダー：松藤貴秋（中京大学）



ヘッドコーチ：前田有香（JBA）



コーチ：伊集南（株式会社デンソー）



アスレチックトレーナー：岡本香織（JBA）



チームマネージャー：稲葉一政（JBA）



サポートスタッフ：伊地知さら（日本体育大学）

【動画】「FIBA 3x3 U23ワールドカップ2025」チャイニーズ・タイペイ戦フルゲーム映像