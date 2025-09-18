「人工知能」が１位にランク、政府のＡＩ戦略本部が基本計画の骨子案提示＜注目テーマ＞ 「人工知能」が１位にランク、政府のＡＩ戦略本部が基本計画の骨子案提示＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ 人工知能

２ 下水道

３ データセンター

４ 半導体

５ 蓄電池

６ 核融合発電

７ 防衛

８ ＪＰＸ日経４００

９ 国土強靱化

１０ 量子コンピューター



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「人工知能」が１位となっている。



政府は１２日、今後の人工知能（ＡＩ）政策を議論する「人工知能戦略本部」の初会合を開いた。１日に施行されたＡＩ法に基づいて開催されたもので、世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国となることを目指し、関係省庁が連携して取り組むとしている。



同日に提示された「ＡＩ基本計画」の骨子案は、ＡＩ政策の基本理念を「人間中心のＡＩ社会原則」と位置づけたうえで、３つの原則（イノベーション促進とリスク対応の両立、ＰＤＣＡとアジャイル対応、内外一体の政策展開）と４つの方針（ＡＩを使う、ＡＩを創る、ＡＩの信頼性を高める、ＡＩと協働する）を明記。総合的かつ計画的に講じるべき施策として、「ＡＩ利活用の加速的推進」「ＡＩ開発力の戦略的強化」「ＡＩガバナンスの主導」「ＡＩ社会に向けた継続的変革」が示された。なお、今後のスケジュールとしては、１９日から専門調査会における検討を開始し、年内をメドに計画を取りまとめ、閣議決定する予定となっている。



関連銘柄としては、経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）による生成ＡＩの開発力強化に向けたプロジェクト「ＧＥＮＩＡＣ（ジーニアック）」で、開発テーマの実施委託先となっているＳａｎｓａｎ<4443.T>、ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ<4488.T>、楽天グループ<4755.T>、ＡＢＥＪＡ<5574.T>、リコー<7752.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS