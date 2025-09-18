「ギャップよ」「どタイプすぎます」なでしこMF塩越柚歩のプライベートショットに称賛相次ぐ
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が17日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、オフに東京ディズニーランドを訪れたことを報告した。
塩越は「いつだって笑顔と元気をもらえる特別な場所 私のパワースポット 夏のイベントも行けて大満足 次はいつかな〜」と綴り、複数の写真を掲載。カチューシャをつけ、園内を周る様子がカメラに収められている。
これにファンから「イキイキした笑顔が素敵です」「めちゃくちゃ可愛い」「本物のプリンセスがTDLに行ったのか」「シンデレラより綺麗です」「可愛くてサッカーが上手いは胸熱」「サッカーしてるときはカッコいいのにカチューシャつけてる可愛い柚歩ちゃんのギャップよ」「どタイプすぎます」と絶賛の声が続々と届いた。
現在27歳の塩越は今年6月、アカデミー時代から所属していた三菱重工浦和レッズレディースを離れ、東京NBへ電撃移籍。今月6日のWEリーグ第5節・AC長野パルセイロ・レディース戦(○6-1)で加入後初ゴールを記録し、同15日の第6節・セレッソ大阪ヤンマーレディース戦(○3-2)で2戦連発弾を挙げた。開幕からここまで6試合2得点と活躍し、3位につけるチームを牽引している。
