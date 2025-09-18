東北地方では、１８日夕方にかけて、大雨による土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒し、低い土地の浸水に注意・警戒してください。また、東北南部では、１８日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】東北・全国の天気

［気象概況］

前線が東北地方を南下しています。東北地方では、上空の寒気や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

このため、東北地方では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

［雨の予想］

１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

１８日１２時から１９日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ



［防災事項］

東北地方では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所や増水している河川があります。１８日夕方にかけて、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒し、低い土地の浸水に注意・警戒してください。

また、東北南部では、１８日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の東北・全国の天気

