サザンオールスターズの夏の“傑作選”ライブ特番を100分に凝縮したプログラムが、U-NEXTにて配信スタート
2025年の夏に2回に分けて配信された、サザンオールスターズの“傑作選”ライブ特番を、100分で一気見できるプログラムが、U-NEXTにて配信開始された。
■サザンの“過去”と“現在”を横断する100分のライブ
サザンオールスターズは、2025年夏に4週連続で展開されたWEB特別企画『TAISHITA presents 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて2025』にて、これまでのライブ映像をテーマ別に編集した特別番組を2本配信。
このたび、同企画で配信されたライブ映像を、特選映像集『サザンオールスターズ U-NEXT Special Live Selection』としてあらたに再編集、9月18日12時より配信が開始された。
本映像集では、デビュー曲「勝手にシンドバッド」から、最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』収録曲「悲しみはブギの彼方に」まで、サザンのライブが持つダイナミズムと多彩な演出を100分に凝縮。世代と時代をまたいで体感できる内容となっている。
バンドの“過去”と“現在”を横断するこの配信を観て、11月19日にリリースとなる、あらたなライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の発売を楽しみに待とう。
■配信情報
U-NEXT『サザンオールスターズ U-NEXT Special Live Selection』
09/18（木）12:00より配信スタート
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
サザンオールスターズ
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』
■関連リンク
“U-NEXT × サザンオールスターズ プロジェクト”特設サイト
https://t.unext.jp/r/sas
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp