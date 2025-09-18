¥ß¥Ã¥Ä¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¡¢¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¡É¤·¤¿·Ý¿Í¹ðÇò¤âÍýÍ³¤Ï¼«¼çµ¬À©¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤·¡¢ÂÎ¤â·ë¹½¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¡ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¡É¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥Í¥¨¤µ¤ó¤ÎÀ»ÃÏ¡ÈÆ²»³³¦·¨¡É¤ÇÊ¹¤¤¤¿¥¹¥Æ¥¤È»×¤¦ÃËÀ·Ý¿Í¡×¤òÈ¯É½¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¡¢¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¥ê¥ê¡¼¡¢¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×ÆÁ°æµÁ¼Â¡¢¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×ßÀ²ÈÎ´°ì¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤Í¡¢¾ï¤Ë¥á¥â¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡£¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¥á¥â¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÎÃæ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓ·¯¡£¤º¡¼¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤·¡¢ÂÎ¤â·ë¹½¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¼ó¤âÂÀ¤¤¤·¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤È²òÀâ¡¢¡Ö¤Ç¡¢É¡¤¬¥Ç¥«¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖEXIT¡×¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡ÖËÍ¡¢¼ó¤âÂÀ¤¤¤·É¡¤â¤ª¤Ã¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤ÈÈÝÄêµ¤Ì£¡£¡Ö¼ãÎÓ¤ÎÉ¡¤ò¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡¢À¨¤¤¤«¤é¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£