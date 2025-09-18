¡ÚKanzaki Sanga Sauna¡¦¥È¥ª¥ë¤Á¤ã¤ó¢¡Û´ôÉì¤Î´ñºÍ¤¬ÉÁ¤¯¡Ö100Ç¯»Ä¤ë¡×ÎáÏÂ¤ÎÀ»ÃÏ
¡¡¡ÚSAUNANCHU¡Á¤È¤È¤Î¤¤¤ÎÎ¢Êý¤¿¤Á¡Á¡Û´ôÉì¸©»³¸©»Ô¤Î·ÌÃ«¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡ÖKanzaki¡¡Sanga¡¡Sauna¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£»³¤ÈÀ¶Î®¡¢Ä»¤ä½Ã¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶¡£À¤³¦½é¤È¤µ¤ì¤ë¹ÍÕ¼ù¥í¥°¥µ¥¦¥Ê¤ä¡È¿Àºê¥Ö¥ë¡¼¡É¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¼çºË¤Ï¡ÖÂç³À¥µ¥¦¥Ê¡×¤Î¸µ»ÙÇÛ¿Í¡¢¡È¥È¥ª¥ë¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÎÓµü¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡£¥µ¥¦¥ÊÎò46Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¸ì¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ÈÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤ò¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£¸åÊÔ¤Ï¡Ö¹ÍÕ¼ù¥í¥°¥µ¥¦¥Ê¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ËËþ¤Á¤¿»ÜÀß¤Î¾ÜºÙ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡2024Ç¯2·î¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÌ¾»ÜÀß¡ÖThe¡¡Sauna¡×¤Î1¹æÅï¡Ö¥æ¥¯¥·¡×¡¢2¹æÅï¡Ö¥«¥¯¥·¡×¡¢5¹æÅï¡Ö¥ô¥£¡¼¥·¡×¤ÎÀ½ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥í¥°¥Ó¥ë¥À¡¼¡¦¾¾ÅÄ½Å¿®¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤¿¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ê¤é¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¥µ¥¦¥Ê¤¬°ì¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¡×¡£¤½¤ì¤¬¡È¹ÍÕ¼ù¡É¤À¡£¥í¥°¥µ¥¦¥Ê¤Ï²Ã¹©¤·¤ä¤¹¤¤¿ËÍÕ¼ù¤¬°ìÈÌÅª¡£°ìÊý¡¢¹ÍÕ¼ù¤Ï¹Å¤¯ÉÔÂ·¤¤¤Ç¡¢1Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤Î½ÅÎÌ¤â¿ËÍÕ¼ù¤è¤êÌó100¥¥í½Å¤¤400¥¥í¡£¤½¤ì¤ò¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Çºï¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²¶¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤ä¡¢²¶¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÂ¨Åú¤·¤¿¡£¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³°Â¦¤Ï¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡¢ÆâÂ¦¤ÏËÍ¤Î¡È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥¢ÏÀÍý¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£100Ç¯¸å¤Ë»Ä¤ë»Å»ö¤ò¡£Æó¿Í¤Î»Ö¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀºêÀî¤Î¾åÎ®¡¢»³È©¤Ë¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹ø¤ò¿ø¤¨¤ë¹ÍÕ¼ù¥í¥°¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥³¥¿¡×¡£Àá¤â¥³¥Ö¤â»Ä¤·¤¿ÂÀ¤¤´ÝÂÀ¤¬¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯Ìµ¹ü¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¡£»Í¶ù¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê³ú¤ß¹ç¤¤¡¢¼¼Æâ¤Ï³°µ¤¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤Ì©ÊÄ¶õ´Ö¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅ¤±¤µ¡£¤³¤ì¤¬¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¡×¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤â»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¡£º¸±¦¤ËÌó10¥»¥ó¥Á¤Î¹âÄãº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Æþ¤Ã¤Æ±¦¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¤Ë½à¤¸¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÇ®´¶¡¢º¸¤Ï¤è¤ê¹â²¹¤ÎÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ë¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À´¶³Ð¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÚºà¤Ç·Á¤Ë¤·¤¿°ì¼¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´À¤Ï½Ð¤ë¤Î¤Ë¡¢Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥¢ÏÀÍý¡×¤È¸Æ¤Ö¶õµ¤¤Î½Û´ÄÀß·×¤ËÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¼¼Æâ¤Ë¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤ò¾ï»þ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÂÚÎ±¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¿ÈÂÎ¤òÊñ¤à¡£ÅÇ¤¤¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Î·ä´Ö¤«¤é¾²¤ËÍî¤Á¡¢²¼Ã¼¤òÀÚ¤ê·ç¤¤¤¿Èâ¤«¤éÆþ¤ë¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤È¤È¤â¤ËHUUM¼ÒÀ½¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÇ³¾ÆÉô¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£·ë²Ì¡¢¼¼Æâ¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¸ÆµÛ¤¬³Ú¤Ê¤Þ¤ÞÈ¯´À¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎºÇÀèÃ¼¤ËËÍ¤Îµ»½Ñ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë´À¤¬½Ð¤ë¡£ÏÀÍý¤ÇÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼çÌò¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤òÁö¤ëÀ¶Î®¡¦¿ÀºêÀî¨¡¨¡¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ËÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¤Ï¡È¿Àºê¥Ö¥ë¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÎÓ¤µ¤ó¤¬Ãµ¤·Åö¤Æ¤¿¸½ºßÃÏ¤Ï¡¢¹ÅÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ëÆó¤Ä¤Î¿å¤¬½Ð²ñ¤¦´ñÀ×¤Î¡È¸òº¹ÅÀ¡É¤À¡£ËÜÎ®¤Ï¹ÅÅÙÌó90¤ÎÃæ¹Å¿å¤Ç¡¢¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê¡È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¡É¡£ÂÐ¤·¤ÆÏÆ¤òÎ®¤ì¤ëÂô¤Ï¹ÅÅÙ20°Ê²¼¤ÎÄ¶Æð¿å¤Ç¡¢¡È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡É¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿å²¹¤ÏÄÌÇ¯8¡Á15¡îÁ°¸å¤Ë°ÂÄê¤·¡¢°ìËÜ¤ÎÆ³Àþ¤Ç¡ÈÆó¤Ä¤Î¿åÉ÷Ï¤¡É¤ò¥Ï¥·¥´¤Ç¤¤ë¡£¼«Á³¤Î¾ò·ï¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂÎ¸³¤Î²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥³¥ó¥Æ¥£¡×¤â¤¢¤ë¡£Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤«¤é¿ÀºêÀî¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢¥í¥°¥µ¥¦¥Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÇ¯Ãæ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Á´Å·¸õ·¿¤ÎÆâµ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢°æ¸Í¿å¤òµâ¤ß¾å¤²¤¿¿åÉ÷Ï¤¤äÔäÉ÷Ï¤¤âÍÑ°Õ¡£¿åÉ÷Ï¤¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ï¥à¥Ä¤ä¥Ë¥´¥¤¤¬±Ë¤°¿åÁå¤âÀßÃÖ¤·¡¢¿ÀºêÀî¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼º£¡¢65ºÐ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤«¡£¼èºà¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5Ç¯¸å¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤·¡¢5Ç¯Á°¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ»Ì©¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£¥í¥°¥Ó¥ë¥À¡¼¡¦¾¾ÅÄ½Å¿®¤µ¤ó¡¢¥µ¥¦¥Ê·Ý¿Í¡¦¥Þ¥°ËüÊ¿¤µ¤ó¡¢¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¸¦µæ¼Ô¡¦¤³¤Ð¤ä¤·¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¡Ä¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¿ÀÍÍ¤¬½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦±ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖSanga¡×¤Ï¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥È¸ì¤ÇÃç´Ö¡¦½¸¤¤¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ãç´Ö¤¬½¸¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬¸ò¤ï¤ë¡ÈÎáÏÂ¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þÎÓ¡¡µü¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©»³¸©»Ô½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£ÇÐÍ¥¶È¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢´ôÉì¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÂç³À¥µ¥¦¥Ê¡×¤ÇÄ¹Ç¯»ÙÇÛ¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡£25Ç¯7·î¡¢ÃÏ¸µ»³¸©»Ô¤Ë¡ÖKanzaki Sanga Sauna¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¹¥¤¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡ÖNiemi kapee¡Ê¥Ë¥¨¥ß¥«¥Ú¡¼¡Ë¡×¡£
¡ÚKanzaki Sanga Sauna¡Û
¡¡¡¦½»½ê¡§´ôÉì¸©»³¸©»ÔÊÒ¸¶»úÂç¥Õ¥Ö¥»611-1¡Ê´ôÉì¥Ð¥¹ÄäÈþ½®ÍÜµû¾ìÁ° ¶¶¸þ¤«¤¤¡Ë
¡¡¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡»ÜÀßÁ´ÂÎ
¡¡10:00¡Á22:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì21:00¡Ë
¡¡¾®²°¥µ¥¦¥Ê¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë
¡¡10:30¡Á13:30
¡¡14:00¡Á17:0017:30¡Á20:30
¡¡¡¦¸ø¼°HP¡§https://sangasauna.com