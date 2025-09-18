¡ÚKanzaki Sanga Sauna¡¦¥È¥ª¥ë¤Á¤ã¤ó¡¡Û´ôÉì¤Î´ñºÍ¤¬ÉÁ¤¯¡Ö100Ç¯»Ä¤ë¡×ÎáÏÂ¤ÎÀ»ÃÏ
¡¡¡ÚSAUNANCHU¡Á¤È¤È¤Î¤¤¤ÎÎ¢Êý¤¿¤Á¡Á¡Û´ôÉì¸©»³¸©»Ô¤Î·ÌÃ«¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡ÖKanzaki¡¡Sanga¡¡Sauna¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£»³¤ÈÀ¶Î®¡¢Ä»¤¿¤Á¤ä¼¯¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶¡£À¤³¦½é¤È¤µ¤ì¤ë¹ÍÕ¼ù¥í¥°¥µ¥¦¥Ê¤ä¡È¿Àºê¥Ö¥ë¡¼¡É¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¼çºË¤Ï¡ÖÂç³À¥µ¥¦¥Ê¡×¸µ»ÙÇÛ¿Í¡¢¡È¥È¥ª¥ë¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÎÓµü¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡£¥µ¥¦¥ÊÎò46Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¸ì¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ÈÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤ò¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£Á°ÊÔ¤ÏÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤È¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥Ê°¦¡£BSÄ«Æü¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¦¥Ê¤ò°¦¤Ç¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÂç³À¥µ¥¦¥Ê¡×¸µ»ÙÇÛ¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤³¤¦¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¼ÂÁü¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡£åÌÌ©¤Ê·×»»¤È¸¡¾Ú¡¢Ë°¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤Ç¡È·ä¤Î¤Ê¤¤¥µ¥¦¥Ê¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¸¦µæ¼Ô¤À¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡£ÊÙ¶¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤âÄÉµæ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡×¡£´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª¡¢65ºÐ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥ÊÎò46Ç¯¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢18ºÐ¤Ç´ôÉì¤«¤é¾åµþ¤·¤¿ÇÐÍ¥»þÂå¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£³Ø¹»¤è¤ê¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸½¾ì¤ä¼Çµï¤Î·Î¸Å¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥µÆ»¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡È¾ø¤·Z¡É¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¡¦ÂðËã¿¤Ë¡¢¶á½ê¤Î¡ÖÅÄ±àÄ´ÉÛ¥µ¥¦¥Ê¡×¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¤½¤³¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿ºîË¡¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÎ¤òÀö¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡ÈÂðËãÎ®¡É¡£¡ÖÁêÅö±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¿ÍÀ¸¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤ÇÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ´ôÉì¤Î¡ÖÂç³À¥µ¥¦¥Ê¡×¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¿ôÇ¯¤Ç»ÙÇÛ¿Í¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥¿¥ª¥ë¤Î¾ö¤ßÊý¤«¤é´ÛÆâ¤ËÔ¼°ì¤Ä»Ä¤µ¤Ê¤¤À¶ÁÝ¼ê½ç¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿¡£¡ÖÂç³À¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î22Ç¯´Ö¤ÏËèÆü¤¬½¤¹Ô¡¢É¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤ä¤¬¤ÆÀèÂå¼ÒÄ¹¤ÎÀÂµî¤Ç»ÜÀß¤Ï±Ä¶È·ÑÂ³¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÎÓ¤µ¤ó¤ÏÂÉ¤òÀÚ¤ë¡£ÀÅ²¬¤ÎÀ»ÃÏ¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤·¤¤¸¡×¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢»ÜÀß¼«¤é¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È·Ç¤²¤ë³Ð¸ç¤Ë´¶ÌÃ¡£Âç³À¤ØÌá¤ë¤È¡Ö´ñÀ×¤Î¿åÉ÷Ï¤¡×¡¢¡Ö¸µÁÄ¡¦¾¼ÏÂ¥¹¥È¥í¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ëÂÇ¤Á½Ð¤·¤Ç¡¢Éé¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼¡¡¹¤È¾å½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤É¤Ê¤¯BSÄ«Æü¡Ø¥µ¥¦¥Ê¤ò°¦¤Ç¤¿¤¤¡Ù¤«¤é½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¡£¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡¢Ç¨¤ìÆ¬¶Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¿©Æ²¥È¡¼¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È¥È¥ª¥ë¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¥É¥«¥ó¤È¤¤¿¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ò·Àµ¡¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£µÒÂ¤â¿¤Ó¤Æ¶ÈÀÓ¤Ï¾å¸þ¤¤Ë¡£¡Ö¶¹¤¤¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£¤¤¤Þ¤â¿Àºê¥µ¥ó¥¬¥µ¥¦¥Ê¤ËÍè¤¿Êý¤¬¡¢Âç³À¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£22Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤½¤¦¸ì¤ê¡¢ËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡2023Ç¯5·î¡¢¼«Á³¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬Å¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÃÎ¿Í¤ÎÊÌÁñ¤¬¤¢¤ë»³Ãæ¸Ð¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Á³¡©¼«Á³¤¬¼«Ê¬¡©¤¢¤ì¤Ï¼«Á³¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÍâÄ«¡¢¤½¤ì¤Þ¤Çç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤ÎÅú¤¨¤¬¤Õ¤Ã¤È¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¿¹ÎÓÍá¤È¤¤¤¦¡È¶õµ¤¤ÎÎÏ¡É¡Ê¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ë¤Ê¤ó¤À¡£ºî¶Ê²È¤¬¡ØÉèÌÌ¤¬¶õ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¥É¡¼¥ó¤È¤¤¿¡×¡£Ä¹Ç¯¡È¾¼ÏÂ¥¹¥È¥í¥ó¥°¡É¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¶Ã¤¤ÎÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Îµ¤¤Å¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì¤ËÌá¤ë¤È¡È¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡É¤òµá¤á¤Æ¸©Æâ¤ò½ä¤Ã¤¿¡£È¬É´ÄÅÄ®¡Ö¥ä¥ª¥Ä¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¡¢Â¿¼£¸«»Ô¡ÖÅ·¸÷¤ÎÅò¡×¡£ÎÉ¤¤´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¤¡È¤½¤ì¡É¤òÃµ¤·µá¤á¤¿¡£23Ç¯7·î¡¢¸½ºß¤Î»ÜÀßÃÏ¤«¤éÌó500¥á¡¼¥È¥ë²¼Î®¤Ç¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤ò¼Â»Ü¡£Ä«Ì¸¤ËÉâ¤«¤ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀî¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤¾¡×¡£¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤ÇÈ©´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¡¢»ÜÀß¤¬·ú¤Ä¸½ºßÃÏ¤Ç¿ÀºêÀî¤ÈÎÙ¤òÎ®¤ì¤ëÂô¤Î¿å¼Á¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£·ë²Ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¼Á¤Î°Û¤Ê¤ëÆó¼ïÎà¤Î¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¿å¼Á¤Î°ã¤¦¡È¿åÉ÷Ï¤¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì½ê¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë·è¤á¤¿¡×¡£¥µ¥¦¥Ê¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î·è°Õ¤¬¸Ç¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Éºß½»¤Î¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¸¦µæ²È¡¦¤³¤Ð¤ä¤·¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¥µ¥¦¥Ê´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£24Ç¯11·î¤ËÂç³À¥µ¥¦¥Ê¤òÂà¿¦¡£ÍâÇ¯1·î¤Ë¤Ï¡ÈÊì¹ñ¡É¤Ç¸¶ÅÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¯¡¢10Æü´Ö¤Ç22»ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÅÄ¼Ë¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿¹¤È¸Ð¡¢±ì¤ò¾å¤²¤ë¥µ¥¦¥Ê¾®²°¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤ì¤¬Àµ²ò¡£¤¢¤ÎÉ÷·Ê¤³¤½¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¹ñ¤Î¤¢¤êÊý¤À¡×¤È¥µ¥¦¥Ê¤Îº¬´´¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹Âç¤Ê¿¹¤äÂç¤¤Ê¸Ð¤Ï¿È¶á¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·ÃÏ¿Þ¤ò³«¤±¤Ð¡¢Àî¤È»³¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡È¿¹ÎÓÍá¤Î¶õµ¤¡É¤¬Î®¤ì¡¢¿å¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤±¤ì¤ÐËÜ¼Á¤ÏÆ±¤¸¡£¤À¤«¤é¤³¤Î´Ä¶¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀº¿À¤ò½É¤¹¥µ¥¦¥Ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÎÓ¤µ¤ó¡ÈºÇ¸å¤ÎÂç¾¡Éé¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡¡¡þÎÓ¡¡µü¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©»³¸©»Ô½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£ÇÐÍ¥¶È¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢´ôÉì¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÂç³À¥µ¥¦¥Ê¡×¤ÇÄ¹Ç¯»ÙÇÛ¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡£25Ç¯7·î¡¢ÃÏ¸µ»³¸©»Ô¤Ë¡ÖKanzaki Sanga Sauna¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¹¥¤¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡ÖNiemi kapee¡Ê¥Ë¥¨¥ß¥«¥Ú¡¼¡Ë¡×¡£
¡ÚKanzaki Sanga Sauna¡Û
¡¡¡¦½»½ê¡§´ôÉì¸©»³¸©»ÔÊÒ¸¶»úÂç¥Õ¥Ö¥»611-1¡Ê´ôÉì¥Ð¥¹ÄäÈþ½®ÍÜµû¾ìÁ° ¶¶¸þ¤«¤¤¡Ë
¡¡¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡»ÜÀßÁ´ÂÎ
¡¡10:00¡Á22:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì21:00¡Ë
¡¡¾®²°¥µ¥¦¥Ê¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë
¡¡10:30¡Á13:30
¡¡14:00¡Á17:0017:30¡Á20:30
¡¡¡¦¸ø¼°HP¡§https://sangasauna.com