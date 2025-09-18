ÃæÃ«½á¿Í¡¢2ÃÄÂÎ²¦ºÂÊÖ¾åÉ½ÌÀ¡¡°æ¾å¾°Ìï¤Î³¬µé¤ØÅ¾¸þ¡¢ÂÐÀï´üÂÔ
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¡¢¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤¬18Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Î¾²¦ºÂ¤ÎÊÖ¾å¤È¡¢°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¼çÍ×4ÃÄÂÎ²¦ºÂ¤òÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤ÎÃæÃ«¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯5·î¤ËÅìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë°æ¾å¾°¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁÀ¤¦¤Ù¤¤Ï¤½¤³¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¼«Ìä¼«Åú¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ïº¸¤Î¶¯ÂÇ¤Ê¤É¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë2015Ç¯4·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢31ÀïÁ´¾¡¡Ê24KO¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£