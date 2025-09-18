東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第4日の16日に行われた男子ハンマー投げ決勝は、上位4人が80メートル超えのハイレベルな一戦。メダリストの名前に注目が集まっている。

やはり昨夏のパリ五輪王者は強かった。23歳とは思えない貫禄たっぷりのイーサン・カツバーグ（カナダ）が、2投目に84メートル70の大会新記録をマークして金メダルを獲得した。

2位には82メートル77の自己ベストを出したメルリン・フンメル（ドイツ）が入り、82メートル69の3位はベンツェ・ハラス（ハンガリー）。82メートル02で4位のミハイロ・コロン（ウクライナ）までが80メートル超えだった。

陸上ファンが注目したのは、メダリストの名前だ。カツバーグ、ハラスと食べ物を連想させる。Xには、「カツバーグ選手、名前がわんぱくすぎて好き」「カツバーグとかハラスとか腹減る表彰台」「カロリー高そうな名前だ…」「ハンバーグ師匠の友達か…」「3位のハラス選手もなかなかに美味しそうな名前」「なんたって名前が良いよな」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）