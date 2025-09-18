米国・ＡＥＷの３時間スペシャル「Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ｔｏ Ｒｅｍｅｍｂｅｒ」（カナダ・ロンドン）が１７日（日本時間１８日）に放送され、ＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３７）と新日本プロレスのＧ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が、頂上決戦へ向けて火花を散らした。

２０日（同２１日）のＰＰＶ「ＡＬＬ ＯＵＴ」（カナダ・トロント）で初代統一王者のオカダは、３ＷＡＹ王座戦で竹下の挑戦を受ける。前回「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」で王者がマイケル・オク、竹下がアンソニー・ボウエンズを下して頂上決戦に駒を進めた。この日はもう一人の挑戦者を決める予選が行われ、ザ・ビースト・モートスとマスカラ・ドラダが激突した。

試合は激戦となり、最後はメキシコ・ＣＭＬＬのスター、ドラダが鮮やかなシューティングスタープレスを決めて勝利。「ＡＬＬ ＯＵＴ」では、王者オカダｖｓ竹下ｖｓドラダの三つどもえのＡＥＷ統一王座戦に決定した。ドラダがコーナーに上がってベルト取りをアピールしているところで、入場テーマが鳴ってオカダが登場。共闘するドン・キャリスを従え、リングに向かった。

オカダがリング下に着くと、今度は竹下が現れ、一目散に王者の元へ。オカダもこれに応じて竹下とフェースオフ。ＡＥＷ統一王者と新日本のＧ１覇者が、真正面から激しくにらみ合った。オカダ、竹下ともに「ドン・キャリス・ファミリー」の一員だが、これまでも緊張関係が続いてきた。キャリスが２人に「落ち着け、大丈夫」と言って間に入ったものの、竹下はキャリスを制してオカダへの視線を外さない。

王者がベルトを掲げると、リング内のドラダがすかさず動いた。トップロープへ飛び乗ってから、王者に強烈なプランチャを浴びせて吹っ飛ばした。王者が花道でダウンすると、竹下はドラダとにらみ合った。

３ＷＡＹ王座戦では竹下とドラダの間で試合が決着しても、ベルトは移動する。もう一人の挑戦者も侮れない実力者だけに、王者が対竹下ばかりに集中すると、足をすくわれる可能性も十分ある。頂上決戦はオカダにとって厳しい戦いとなりそうだ。