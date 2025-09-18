鈴木奈々、自宅キッチン公開「モデルハウス並に綺麗」「使い勝手良さそう」
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの鈴木奈々が18日、自身のInstagramを更新。自宅のキッチンを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木奈々、清潔感溢れる豪華自宅キッチン
鈴木は「我が家のキッチンです 真っ白でお気に入りです」と自宅のキッチンを公開。「今夜はステーキを焼きます」と白を基調とした清潔感あふれるキッチンを載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎ」「憧れる」「清潔感がすごい」「おしゃれなキッチン」「モデルハウス並に綺麗」「使い勝手良さそう」
「センス抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木奈々、清潔感溢れる豪華自宅キッチン
◆鈴木奈々、真っ白で清潔感あふれる自宅キッチンを公開
鈴木は「我が家のキッチンです 真っ白でお気に入りです」と自宅のキッチンを公開。「今夜はステーキを焼きます」と白を基調とした清潔感あふれるキッチンを載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎ」「憧れる」「清潔感がすごい」「おしゃれなキッチン」「モデルハウス並に綺麗」「使い勝手良さそう」
「センス抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】