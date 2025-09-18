元AKB48谷口めぐ、デニムショーパンで美脚披露 韓国旅での“現地調達”コーデに「大人っぽい」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】元AKB48の谷口めぐが17日、自身のInstagramを更新。韓国旅行中のファッションコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元AKB48、デニムショーパンで美脚スラリ
谷口は「また聖水でお買い物した」と韓国旅行中の様子を報告。「今回はお洋服を現地調達してそのまま着た」とチェック柄のトップスにデニムショートパンツを合わせ美しい脚を披露したコーディネートで、夜の聖水エリアを歩く様子の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗」「大人っぽい」「可愛すぎる」「おしゃれなコーデ」「スタイル抜群」「現地調達が素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆谷口めぐ、デニムショーパンで美脚披露
