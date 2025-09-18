Snow Man宮舘涼太、黒×赤のジャケットスタイル披露「メンズプレッピー」2度目の表紙
【モデルプレス＝2025/09/18】Snow Manの宮舘涼太が、10月1日発売の『Men’s PREPPY（メンズプレッピー）』11月号（ヘリテージ）の表紙に登場する。
【写真】亀梨和也＆宮舘涼太、ゼロ距離で色気に満ちた姿披露
今号の表紙には、映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日全国公開）に超常現象専門家・北斗役で出演する宮舘。2022年4月号表紙以来、2度目の登場となる。
今号では、ブラックジャケット＆赤のドレスシャツ＆リボンタイ姿を披露。誌面では華麗なジャケットさばきのビジュアルも掲載される。「今は髪の毛を伸ばし中。（中略）今年の秋冬は重めなヘアスタイルで迎えることになりそうです」といったヘア＆ビューティに関する話はもちろん、映画に関するトークも充実の内容となっている。
また、今号の誌面には、同誌レギュラーモデルのなにわ男子・高橋恭平も登場。SCHOOL LOOKを披露している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】亀梨和也＆宮舘涼太、ゼロ距離で色気に満ちた姿披露
◆宮舘涼太「メンズプレッピー」2度目の表紙
今号の表紙には、映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日全国公開）に超常現象専門家・北斗役で出演する宮舘。2022年4月号表紙以来、2度目の登場となる。
今号では、ブラックジャケット＆赤のドレスシャツ＆リボンタイ姿を披露。誌面では華麗なジャケットさばきのビジュアルも掲載される。「今は髪の毛を伸ばし中。（中略）今年の秋冬は重めなヘアスタイルで迎えることになりそうです」といったヘア＆ビューティに関する話はもちろん、映画に関するトークも充実の内容となっている。
また、今号の誌面には、同誌レギュラーモデルのなにわ男子・高橋恭平も登場。SCHOOL LOOKを披露している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】