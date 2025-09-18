なにわ男子・高橋恭平、ブレザー・マフラー…制服ルック披露 「ストロボ・エッジ」グラビアも
【モデルプレス＝2025/09/18】なにわ男子の高橋恭平が、10月1日発売の『Men’s PREPPY（メンズプレッピー）』11月号（ヘリテージ）に登場する。
【写真】高橋恭平「TGC」サプライズ登場ランウェイで圧巻オーラ
レギュラーモデルの高橋は「恭平流SCHOOL LOOK」で登場。ブレザーやパーカー、マフラー姿などを披露している。
また、連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』についてのインタビュー＆撮りおろしグラビアも掲載される。
今号の表紙には、Snow Manの宮舘涼太が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋恭平「TGC」サプライズ登場ランウェイで圧巻オーラ
◆高橋恭平、制服ルック披露
レギュラーモデルの高橋は「恭平流SCHOOL LOOK」で登場。ブレザーやパーカー、マフラー姿などを披露している。
また、連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』についてのインタビュー＆撮りおろしグラビアも掲載される。
◆表紙は宮舘涼太
今号の表紙には、Snow Manの宮舘涼太が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】