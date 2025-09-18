高橋恭平／「メンズプレッピー」2025年11月号（C）ヘリテージ

【モデルプレス＝2025/09/18】なにわ男子の高橋恭平が、10月1日発売の『Men’s PREPPY（メンズプレッピー）』11月号（ヘリテージ）に登場する。

◆高橋恭平、制服ルック披露


レギュラーモデルの高橋は「恭平流SCHOOL LOOK」で登場。ブレザーやパーカー、マフラー姿などを披露している。

また、連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』についてのインタビュー＆撮りおろしグラビアも掲載される。

◆表紙は宮舘涼太


今号の表紙には、Snow Manの宮舘涼太が登場する。（modelpress編集部）

