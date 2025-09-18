『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 葉月あや「完璧な胸とおしり」』が発売され、誌面カットが公開された。

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 葉月あや「完璧な胸とおしり」』

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 葉月あや「完璧な胸とおしり」』

葉月あやは、1991年愛知県生まれ。「夢はギャンブルで勝ったお金で家を建てること」だという彼女は、DVD『Glossy』（ラインコミュニケーションズ）が発売中。バラエティ番組などでも活躍中で、詳細は公式インスタグラム（@ayaa0609）やX（@ayaaaa_com）で発信している。

本作は、「週刊SPA！」の名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。弾けるような胸、引き締まったヒップが誘う、罪深い曲線美。理想を超えた、女神のカラダが堪能できる作品が完成した。

152センチという身長ながらも理想的なプロポーションを披露しており、足から頭まですらりとしたモデル体形、さらにバスト90でGカップという圧倒的巨乳のミニマムダイナマイトボディは必見だ。

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 葉月あや「完璧な胸とおしり」』

好評発売中

提供：週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：設楽和代

販売リンク：https://amzn.to/3VOfAB1

The post 葉月あや、ランジェリー姿でミニマムダイナマイトボディ披露 デジタル写真集「完璧な胸とおしり」誌面カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.