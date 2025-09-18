『あんぱん』「どうかしてるぞ！」“草吉”阿部サダヲ、アンパンマンに不適切発言連発 ネット爆笑「アンチじゃん（笑）」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第25週「怪傑アンパンマン」（第124回）が18日に放送され、ヤムおんちゃんこと草吉（阿部サダヲ）がアンパンマンについて辛らつなコメントを連発すると、ネット上には「朝から爆笑」「不適切発言連発で草」「アンチじゃん（笑）」などの声が集まった。
【写真】公演初日、客席を見つめるのぶ（今田美桜）
『怪傑アンパンマン』のミュージカルはのぶ（今田）たちのサポートもあり、準備が進むものの、チケットの売れ行きが芳しくなかった。のぶは草吉にあんぱんを焼いてもらおうと思い立ち、彼が働くパン工場を訪ねる。
草吉と対面するなり「お願いがあります！」と申し出るのぶ。しかし、のぶの狙いを見透かしている様子の草吉は「断る」と即答。なぜあんぱんを焼く必要があるのか草吉が聞くと、のぶは『怪傑アンパンマン』のミュージカルが明日開演されると打ち明ける。すでにアンパンマンの存在を知っていた草吉は、アンパンマンについて「自分の顔食われて、ニコニコ笑ってるパンのバケモンだろ？」と言い放つ。
アンパンマンが自分の顔を食べさせる理由がわからない草吉に、のぶは「嵩さんはお腹を空かせた人らあを救いたいがです」と説明。すると草吉は「自分の顔食べさせて帰りは顔がないのに飛んでくんだよな？ 首から上のない生命体なんて怪物だろうが」と手厳しい。
“顔がなくなれば、パン作りのおじさんが新しいものを焼いてくれる”とのぶが作品の設定について話すと、草吉は「一回、そのオヤジ連れて来い！」と声を振り絞る。さらにのぶがパン作りのおじさんは妖精であると告げると、草吉は「あんぱんの怪物とオヤジの妖精？ どうかしているぞ！」とツッコむのだった…。
草吉がアンパンマンについて厳しい言葉を放ち続けると、ネット上には「ヤムおんちゃん、相変わらずすぎて笑ったwww」「不適切発言連発で草」「朝から爆笑」「アンパンマンのアンチじゃん（笑）」といった投稿が相次いでいた。
