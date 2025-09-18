貴島明日香、メッシュトップスから美腹筋披露「攻めたコーデ」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】モデルの貴島明日香が17日、自身のInstagramを更新。コーディネートに注目が集まっている。
【写真】貴島明日香、ウエスト透ける大胆コーデ
貴島は「この日は映画『8番出口』を観に行きました」と映画鑑賞を報告。「配信でもプレイしたし、せっかくだから…とふらっと足を運んだら、想像の斜め上を行くストーリーで度肝を抜かれた」と感想をつづり、ベアトップのインナーに黒のメッシュトップスを合わせたコーディネートで、美しい腹筋をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「攻めたコーデ」「セクシー」「とっても綺麗」「二度見した」「映画気になる」「一緒に考察したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
