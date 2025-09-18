男子バレー日本代表初のドキュメンタリー映画、来年1.9より期間限定公開！
2028年ロサンゼルスオリンピックに向けて新たなスタートを切ったバレーボール男子日本代表の2025年の挑戦を記録する、同代表初のドキュメンタリー映画（タイトル未定）の公開決定が、9月17日のTBS系『2025世界バレー』男子予選「日本×リビア」中継内で発表された。2026年1月9日より期間限定で公開される。
今年5月の代表招集から、6月開幕の「バレーボールネーションズリーグ2025男子」、そして9月の「2025世界バレー男子」まで、シーズンを通して代表チームに完全密着。日本代表チームカメラに加えTBS取材チームによる豊富な映像を収録し、代表合宿から大会の舞台裏、選手たちの日常までを克明に記録する本作。
代表チームは、今シーズンの集大成となる2025世界バレーで奮闘を見せたものの決勝トーナメント進出は果たせず予選敗退となった。しかしこの結果を受け、チームはどのような課題を抱え、次シーズンの構築に挑むのか。2026年に控えるアジア選手権、そして2028年のオリンピックに向けて走り出した選手たちの、普段は目にすることのできない苦悩や葛藤、そして勝利への強い思いを収めた、日本男子バレーの「今」と「これから」を余すことなく描き出す。
日本バレーボール協会の川合俊一会長は「バレーボール日本代表は、常に世界のトップを見据えて挑戦を続けてきました。多くの方々から応援をいただき、その力が選手一人ひとりの努力やチームの結束を大きく後押ししていると感じています。今回の映画が、その熱戦と舞台裏を余すことなく伝え、次のロサンゼルスオリンピックに向けてもさらなる応援の力となれば嬉しいです」と言葉を寄せている。
バレーボール男子日本代表のドキュメンタリー映画（タイトル未定）は、2026年1月9日より期間限定公開。
