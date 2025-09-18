前田敦子、ポニテ×ミニスカコーデで魅了「かわいすぎてやばい」「とても美しい」
AKB48元メンバーで女優の前田敦子が18日にインスタグラムを更新。ポニーテール＆ミニスカート姿のオフショットを公開すると、ファンから称賛が相次いだ。
【別カット】スタイル抜群の全身ショットも公開（ほか9枚）
前田が投稿したのは、19日にリニューアルオープンするバーニーズ ニューヨーク銀座本店のイベントで撮影されたオフショット。写真には長い髪をポニーテールにした前田が、ミニスカート＆ロングブーツ姿でイベントを楽しむ様子が複数収められている。
彼女の華やかなコーディネートに、ファンからは「ポニーテールかわいすぎてやばい」「とても美しい」「綺麗過ぎて見惚れます」などの声が集まっている。
■前田敦子（まえだ あつこ）
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年、AKB48オーディションに合格し第一期メンバーとなる。2007年、映画『あしたの私のつくり方』で俳優としてデビュー。AKB48卒業後は、ドラマ・映画、舞台や音楽活動にも精力的に取り組む。
引用：「前田敦子」インスタグラム（@atsuko_maeda_official）
