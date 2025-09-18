女子十二楽坊のヒット曲「自由」をゴミ、頭、手おなら、フジツボなどを使って合奏した動画が話題になっている。



【写真】美しい笛の音色かと思いきや、フジツボです

ガチャポンや指パッチンなど、ひとつの音しか出ないだろうと予想されるものが美しいメロディーを奏でる様子はお見事。動画は「さすがに自由すぎる！」と話題を呼びXで80万回表示を記録した。運営する、モノサシ演奏者のおれおさんに話を聞いた。



――楽器や、楽器でない物まで演奏されていますが、特に珍しいものは？



おれお：この曲で使用したのは、アサラト、グラスハープ、オタマトーンなどの楽器や、頭、手おなら、フジツボ、ガチャポン、ゴミドラム、モノサシ、指パッチンなど12種類。



やはり本来は楽器ではない、モノサシ、フジツボ、ガチャポンなどを使用した演奏は異色演奏の醍醐味では。個人的に驚いたのは頭でした。ただ頭を叩いてリズムをとるだけではなく、しっかりと音程を変えてメロディを奏でております。



――演奏されているメンバーは、どうやって集められましたか？



おれお：「ニコニコ超会議」などのサブカル系イベントで知り合った方や、異色演奏の動画を拝見して、面白いと思った方をスカウトして集まっていただきました。



――楽器と頭など、異色の組み合わせでしたが素晴らしいハーモニーでした。



おれお：今回に限らず、動画を制作する際はそれぞれの楽器の特徴を活かしたパート分けにこだわっています！ただ人数を均等に振るだけではなく、楽器によって高音、低音、パーカッションなどなんとなくジャンル分けをして、音色が偏りすぎないように毎度頭を捻って調整をしております。



――見所はどこですか？



おれお：動画時間0:15～0:22の段々音が下がりながら、1フレーズごとに目まぐるしく楽器が入れ替わるポイントです。皆さんのリズム感のおかげでなんとか成立しました。



――異色演奏を初めて知った方へのメッセージは？



おれお：音が鳴れば、それは楽器です！！是非身近な物で色々チャレンジしてみてください！！面白そうな演奏者さんは見つけ次第どんどん仲間にしていきたいと思っています。



◇ ◇



動画コメント欄では「途絶えさせてはいけない文化」「楽坊楽器を選ばず」「情報量が多すぎて何回も見てしまう」「本家の３億倍ごちゃついてる」などの反響が集まった。人類が音楽を発見した時の感動が味わえるような動画。一見の価値ありである。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）