iPhone17対応ケース登場！holdit

「holdit(ホールディット)」の国内正規総代理店であるラウダは、「iPhone 17」「iPhone Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」対応ケースの販売を開始しました。

holdit

「holdit(ホールディット)」の国内正規総代理店であるラウダは、「iPhone 17」「iPhone Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」対応ケースの販売を開始。

楽天ランキングで1位を獲得した多彩なカラーバリエーションが魅力のシリコンケースの他、流行りのなみなみデザインが人気の「Wavyケース」、MagSafe対応ケースなど、さまざまな種類のケースを取り揃えています。

また、新機種の発売を記念して10月31日まで利用いただける期間限定クーポンも配布しました。

【日常を楽しく彩る、北欧スウェーデン発のブランド】

スウェーデンに拠点を置くスマートフォンアクセサリーブランド「holdit」。

2004年に誕生して以来「トレンドをつくり、魅力的なスマートフォンアクセサリーを提案する」というコンセプトのもと、ファッショナブルかつ使いやすさを追求した製品を世に送り続けています。

【iPhone 17シリーズ対応商品 ラインナップ】

■シリコンケース

holditブランドを代表するシリコンケース

楽天ランキングで1位を獲得した、holditブランドを代表するシリコンケース。

高品質なシリコン素材を使用し、30色を超える豊富なカラーバリエーションが魅力です。

お気に入りの色を選んだり、「推しカラー」を見つけて推し活に取り入れたりと、楽しみ方は無限大！

本体価格：2,880円(税込)

素材 ：シリコン

新機種も多くのカラーバリエーションに対応

■Wavyケース

なみなみデザインがキュートなwavyケース

流行りのなみなみデザインがキュートなiPhoneケース。

デザイン性と使いやすさを両立し、可愛いだけでは物足りないオトナ女子にぴったり。

TPUとポリカーボネートのダブル素材で、耐衝撃性も抜群です。

本体価格：3,480円(税込)〜

素材 ：TPU・ポリカーボネート

新機種は人気の背面クリアタイプ3色に対応

■SoftMagケース

さらさらマット素材のMagSafeケース

2025年の夏に登場した新商品のMagSafe対応ケース。

表面にはマット加工が施され、さらりとしたなめらかな手触り。

マットな質感が引き立つ上品なくすみカラーで、飽きの来ないデザインです。

本体価格：3,680円(税込)

素材 ：TPU

これからの季節にぴったりの、深みのあるカラーバリエーション

■MagSafe対応クリアケース

MagSafe対応のスタイリッシュなクリアケース

ケース内部のマグネットでスマホにピタッと固定＆素早く充電。

シンプルなクリアケースなので、内側にお気に入りのステッカーや写真を入れてアレンジする楽しみも。

本体価格：3,590円(税込)

素材 ：TPU・ポリカーボネート

シンプルさの中に個性が光るカラーバリエーション

■その他iPhone17シリーズ対応商品

その他 iPhone17 シリーズ対応商品

画像左：半透明のクリアデザインで、iPhoneが柔らかく色づく「Seethru(シースルー)」

本体価格 ： 3,480円(税込)

画像右：ハードケースを取り外して使用出来る、便利な2Way手帳型ケース。

新機種はMagSafeに対応しています。

本体価格 ： 6,980円(税込)

