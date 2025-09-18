１７日、ハルビン市の哈東万達影城で行われた映画「７３１」のプレミア上映会。（ハルビン＝新華社記者／張涛）

【新華社ハルビン9月18日】中国黒竜江省ハルビン市で17日、中国侵略日本軍第七三一部隊（731部隊）を題材にした映画「731」のワールドプレミア上映会が行われた。第2次世界大戦中、この日本の細菌戦部隊はハルビンを拠点に、著しく人道に反するさまざまな残虐行為を行った。

第2次世界大戦中、中国侵略日本軍はアジア各国にまたがる細菌戦の作戦体制を構築。ハルビン市平房区に本部を置いた731部隊は、「防疫給水」の名目で秘密裏に細菌兵器を開発し、人体実験を実施。日本による細菌戦の画策、組織、実行の「大本営」だった。

統計によると、1940年から45年の間に中国、ソ連、朝鮮などの少なくとも3千人の人々が「生体実験の材料」とされた。現在、731部隊の戦争遺跡群は世界の戦争史上、最大規模かつ最も保存状態の良い細菌戦関連遺跡群とされている。

映画「731」は一般市民の視点から、中国侵略日本軍による非人道的な残虐行為を暴き出している。物売りをしていた王永章（おう・えいしょう）らは強制的に731部隊の「特設監獄」に連行され、「健康診断や防疫研究に協力すれば自由になれる」という日本軍の虚偽の約束にだまされ、凍傷実験や毒ガス実験、生体解剖などの極めて過酷な暴行にさらされる。

侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館の金成民（きん・せいみん）館長は「実際の歴史は映画をはるかに上回るほど残酷だ」と述べ、731部隊の犯罪は人類の歴史上、極めて暗い1ページであり、戦時中は極秘とされ、戦後も極力隠蔽（いんぺい）されてきたと説明。多くの史実が現在も完全には明らかにされておらず、この映画を通じてより多くの人々に731部隊の残虐行為を知ってもらいたいと話した。

この映画を撮影した趙林山（ちょう・りんざん）監督は、撮影チームは大量の実際の史料を参照したと紹介し、芸術という形を通じて歴史的責任を伝え、平和を求める力を結集したいと語った。

映画「731」は18日から全国で公開されるが、この日は中国人民の抗日戦争の始まりを象徴する「九・一八事変（柳条湖事件）」から94年に当たる。同作は今後世界各地で上映され、歴史を心に刻み、平和を大切にするよう人々に訴えかけていくことになっている。

同作は公開前から中国で大きな注目を集めている。映画情報・チケット販売サイト「猫眼電影」が集計したデータによると、17日午前0時時点で「観たい」と希望する人は450万4千人、前売り興行収入は1億800万元（1元＝約21円）となっており、初日の上映回数は全国で21万7千回に上る。（記者/楊思蒞、楊軒）

