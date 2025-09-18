Snow Man宮舘涼太「今は髪の毛を伸ばし中」 ブレザー＆パーカー姿の高橋恭平『メンズプレッピー』登場
宮舘涼太（Snow Man）が、トレンド情報メディア『Men's PREPPY (メンズプレッピー)』2025年11月号（10月1日発売）に、2022年4月号以来2度目となる表紙に登場する。また、レギュラーモデル・高橋恭平（なにわ男子）はSCHOOL LOOKで登場することが発表された。
【写真】かっけぇ！ブレザー＆パーカー姿の高橋恭平（なにわ男子）
メンズプレッピー2025年11月号の表紙を飾るのは、映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日全国公開）に超常現象専門家・北斗役で出演の宮舘（Snow Man）。2022年4月号表紙以来、2度目の登場となる今号では、ブラックジャケット＆赤のドレスシャツ＆リボンタイ姿を披露。
誌面では華麗なジャケットさばきのビジュアルも掲載。「今は髪の毛を伸ばし中。（中略）今年の秋冬は重めなヘアスタイルで迎えることになりそうです」といったヘア&ビューティに関する話はもちろん、映画に関するトークも充実。
レギュラーモデルの高橋恭平（なにわ男子）は、恭平流SCHOOL LOOKで登場。ブレザーやパーカー、マフラー姿などは要CHECK。また、連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season1」についてのインタビュー＆撮りおろしグラビアもある。
