INORAN、18年を経て再録音した名盤『ニライカナイ』新ビジュアル公開 発売記念トーク配信も決定
LUNA SEAのギタリストとして知られるINORANが、9月24日にリリースするニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』のメインビジュアルを公開した。
【写真】「真矢の居場所は、いつだってここにある」LUNA SEA・INORANのインスタ投稿
同作は、2007年にソロ活動10周年を記念して発表されたアルバム『ニライカナイ』を、18年の歳月を経て再録音した作品。沖縄の“理想郷”を意味するタイトルどおり、当時INORANが沖縄で過ごした一日の風景から着想を得た全10曲が収められており、現在もファンの間で人気の高い一枚となっている。
公開されたメインビジュアルは、アルバムのジャケット写真と世界観を共有したもので、「未来へ向けて進んでいく力強さ」を象徴するショットに仕上がっている。
あわせて、アルバムの発売を記念したスペシャルトーク番組の生配信も決定。INORAN自身が各楽曲への思いや制作秘話を語る内容となっており、24日午後8時より、オフィシャルYouTubeチャンネルおよびニコニコ公式チャンネル『INORAN BAR』にて無料配信される。ニコニコの有料会員限定で、放送終了後には特別パートの視聴も可能。
また、同作のリリースイベントとして、全国4ヶ所のCDショップでアナザージャケットサイン会を開催。対象店舗でのCD購入者を対象に、20日の大阪・梅田NU茶屋町店を皮切りに、東京・福岡・仙台でも実施される。
さらに、アルバムを携えての全国ツアー『INORAN TOUR Determine 2025』も開催。27日の東京・渋谷CLUB QUATTROを皮切りに、11月15日まで全国10ヶ所11公演を予定している。
アルバムには、先行配信された「Determine」を含む全10曲を収録。通常盤に加え、KING e-SHOP限定盤としてBlu-rayや写真集、TシャツがセットになったLPサイズのデジパック仕様も用意されている。初回封入特典として、11月22日開催予定のトーク＆握手会の抽選参加券も封入される。
なお、「Determine」のミュージックビデオおよび『ニライカナイ -Rerecorded-』全曲試聴動画も、YouTubeにて公開中。
