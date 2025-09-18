大沢たかお、新CM発表会で”おいしい淹れ方”実演で念押し「誤解のないように…」
俳優の大沢たかおが18日、都内で行われた味の素AGF『ちょっと贅沢な珈琲店』新CMテレビ発表会に登壇し、コーヒーのおいしい淹れ方を実演した。
【写真】綺麗…艷やかなホワイトコーデで登場した大沢たかお
イベントでは、この日はAGF社内にも6％しかいないというコーヒーマイスター・木村茉莉氏が登場し、『ちょっと贅沢な珈琲店』レギュラーコーヒーのおいしい淹れ方を実践。大沢は「自分の家でやっているので、皆さんの前でやるのが恥ずかしくもあるんですが、プロの方がいらっしゃるんで、教わりながらやりたいと思います」とほほ笑んだ。
壇上に用意されたコーヒー一式に、「試験ですか？」と苦笑いした大沢。商品については、普段から飲んでいるとし、「香りがすごい強いんですね。それが自分としてはすごく好きで、それが日常。落ち着くので、感謝しています」と明かしながら、慣れた手つきで淹れていった大沢。自身と木村氏の2杯分のコーヒーカップに注ぐ際には、「普段から2人分淹れているわけではないので、誤解のないように…」と自ら念押しする一幕も。
完成したコーヒーを試飲した際には、同時に口にした木村氏に感想を促した大沢。「私が淹れるよりおいしいです」と絶賛されると、照れながら「そんなはずはないと思うんですけど、言っていただけるだけでうれしいです」と返答。笑いを誘った。
大沢が出演する新CMは、きょう18日よりAGF公式YouTubeチャンネルにて公開。25日より全国で放映される。
【写真】綺麗…艷やかなホワイトコーデで登場した大沢たかお
イベントでは、この日はAGF社内にも6％しかいないというコーヒーマイスター・木村茉莉氏が登場し、『ちょっと贅沢な珈琲店』レギュラーコーヒーのおいしい淹れ方を実践。大沢は「自分の家でやっているので、皆さんの前でやるのが恥ずかしくもあるんですが、プロの方がいらっしゃるんで、教わりながらやりたいと思います」とほほ笑んだ。
完成したコーヒーを試飲した際には、同時に口にした木村氏に感想を促した大沢。「私が淹れるよりおいしいです」と絶賛されると、照れながら「そんなはずはないと思うんですけど、言っていただけるだけでうれしいです」と返答。笑いを誘った。
大沢が出演する新CMは、きょう18日よりAGF公式YouTubeチャンネルにて公開。25日より全国で放映される。