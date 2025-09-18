宇賀なつみアナ、泥パック＆入浴ショットに反響「お肌ツルツル」「バカ殿様かと…」
元テレビ朝日所属のフリーアナウンサー・宇賀なつみ（38）が18日までに自身のインスタグラムを更新。アイスランドへの旅で、泥パックしながら入浴するシーンを公開した。
【写真】お、怒ってます…？泥パック＆入浴ショットが話題の宇賀なつみ
宇賀は「可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パック」と書き出すと、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）の妻で、タレント・俳優の清水みさと（33）とともに、顔に泥パックを行い、自然豊かな温泉に入浴している写真を公開した。
この投稿には「志村けんのバカ殿様かと」「一応、入浴シーン？(笑)」「お肌ツルツル」「可愛さは隠しきれない」との反響が寄せられている。
【写真】お、怒ってます…？泥パック＆入浴ショットが話題の宇賀なつみ
宇賀は「可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パック」と書き出すと、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）の妻で、タレント・俳優の清水みさと（33）とともに、顔に泥パックを行い、自然豊かな温泉に入浴している写真を公開した。
この投稿には「志村けんのバカ殿様かと」「一応、入浴シーン？(笑)」「お肌ツルツル」「可愛さは隠しきれない」との反響が寄せられている。