◇ナ・リーグ ドジャース─フィリーズ（2025年9月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は見逃し三振に倒れ、渋い表情を見せた。

3―0の5回、先頭で第3打席を迎えると、相手先発左腕・ルサルドに高めスイーパー2球で追い込まれた。続く3球目は一転、低めにチェンジアップが決まり、球審がストライクのコール。3球で見逃し三振に倒れた大谷は渋い顔のまま、ベンチに戻った。

初回の第1打席はルサルドの初球、外寄りの直球に手を出したがニゴロ。2点を先制し、なおも2死一、三塁の好機で迎えた2回の第2打席は左直に打ち取られた。

打線は2回にフリーマンの21号ソロで先制すると、この回、ロートベットにも適時打が飛び出し2点を奪った。4回には2死からパヘスが四球で出塁すると、盗塁に加え、相手投手のけん制悪送球もあり三塁まで進み、E・ヘルナンデスの中前適時打で3点目を奪った。

先発したスネルも5回まで強力フィリーズ打線をわずか2安打に抑え、10三振を奪っている。