お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）が17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）で、後輩芸人の美容話に困惑する場面があった。

番組では、タレントのナジャ・グランディーバ、ミッツ・マングローブ、お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。がゲスト出演。ナジャとミッツは「女子トークとかで盛り上がりたい」「どんどん綺麗になってるもんね」とりんたろー。に興味津々。最近ハマってる美容について聞かれたりんたろー。は「美容鍼をバシバシ打ってます。2万5000発」と打ち明けた。

これに濱家は「何をしてるの？何？なんでそんなに、綺麗になるの？何なん」と困惑。りんたろー。は「どんどん美しくなりたい願望が出てきて」と明かし、恋愛対象は女性ながら、番組VTRで登場したドラァグクイーンに触れ、「ああなりたいまではないけど、綺麗でいたい」と親近感がある様子。

またこの日は両手がネイルで華やかになっていたりんたろー。だったが、「そこから口紅を塗りたいとかは？」と聞かれると、「全然塗りたい」と即答。ナジャが「凄い綺麗になるんじゃない？」と推薦すると、濱家の相方・山内健司は「一回（相方の）兼近に一切相談せずにやってみたら？」と提案。ミッツは「それでも兼近のほうが綺麗かもしれない」とツッコんだ。

しかし濱家が、自身は美容に興味がないことを明かすと、りんたろー。は「もったいない」と吐露。「オッサンなんか、綺麗になったってしゃーないやんっていう感じ」という濱家に「だからこそやるんじゃん！」と勧めたが、濱家は「後輩としておかしい」とあきれた。

すると「そういう意味だと、私は逆に濱家さん寄りよ」というナジャ。「美容とか全然興味ない。メークは綺麗にしようと思うけど、基礎化粧みたいな、乳液とかは全然安い。乳液を塗るだけ」と打ち明けると、りんたろー。は「これだけハードにメークをしたら、やっぱりちゃんとしたほうがいいと思いますけどね。もったいない」と助言。濱家は「まさかの、りんたろー。からアドバイス」と驚いていた。