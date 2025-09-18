¡Ö»¶Êâ¤¬¤³¤ì!?¤ä¤Ð¤¤¤¸¤ã¤ó¡×±âÈþÂçÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿IMALU¡¢°¦¸¤¤È¤Î»¶Êâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡±âÈþÂçÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿IMALU¤¬°¦¸¤¤È¤Î»¶Êâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö»¶Êâ¤¬¤³¤ì!?¤ä¤Ð¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¸¤ã¤ó¡×IMALU¤È°¦¸¤¤Î»¶Êâ
¡¡9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#2¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï°ë»³¤µ¤ä¤«¡£
¡¡#2¤Ï±âÈþÂçÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿IMALU¡Ê35¡Ë¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¡£IMALU¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÀÒ¤òÆþ¤ì¤º¡¢Æ±À³¤·¤Æ3Ç¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì©Ãå¼èºàÃæ¡¢IMALU¤Ï°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍÑ°Â³¤´ß¤Ø¡£¡Ö¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤è¤¯¸¤¤Î»¶Êâ¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤Î´Ö¤Ï¥µ¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¥µ¥Ã¥×¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Í§Ã£¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¥¦¥ß¥¬¥á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ËË¤«¤Ê¼«Á³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡IMALU¤¬¡¢»¶Êâ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤ê³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMEGUMI¤â¡Ö»¶Êâ¤¬¤³¤ì¡ª¡©¤ä¤Ð¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£