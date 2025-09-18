¿®¹æÌµ»ë¤·¾×ÆÍ»ö¸Î¡Ä¼Ö¼Î¤ÆÆ¨Áö¤«¡¡¡ÖÃç´Ö¤È¥ì¡¼¥¹¡×°ìÈÌÆ»¤Ç»þÂ®100km°Ê¾å¤ÎË½Áö¹Ô°Ù¡¡20ºÐÃË¤È16ºÐ¾¯Ç¯ÂáÊá
20ºÐ¤ÎÃË¤È16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯5·î¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î°ìÈÌÆ»¤ò»þÂ®100kmÄ¶¤Ç¡É¥ì¡¼¥¹¡É¤È¾Î¤·Ë½Áö¤·¡¢ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¼Ö¤È¾×ÆÍ¸å¤ËÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤À¡£¾¯Ç¯¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢ÃË¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¡É¥ì¡¼¥¹¡É¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂ¾¤Î8¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡É¥ì¡¼¥¹¡ÉÃæ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²¤Î½Ö´Ö¡Ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë±Ç¤ë
¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ·Ù»¡½ð¤Ç16Æü¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤¦¤Ä¤à¤¯ÃË¤Î»Ñ¡£
16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÅÏÊÕ»ü±ÑÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤À¡£
16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢Ž¢Ãç´Ö¤È¼Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï2025Ç¯5·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î°ìÈÌÆ»¤Ç100Ò°Ê¾å¤â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¡¢¡É¥ì¡¼¥¹¡É¤È¾Î¤·¤¿Ë½Áö¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡É¥ì¡¼¥¹¡ÉÃæ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²¤Î½Ö´Ö¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌµÌÈµö¤Î16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀÖ¿®¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢º¸Â¦¤«¤éÍè¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤ÏŽ¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à´¶¤¸¤â¤Ê¤¯¡¢»þÂ®Ìó80km¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¾×·â¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Ö¤Ï¾×ÆÍ¤·¤¿¸å¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¤â¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ö¤Ä¤±¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÃË½÷6¿Í¤Ï¼Ö¤ò¾è¤ê¼Î¤ÆÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÆ»Ï©¤ò¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ž¢ÌµÌÈµö¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
¸üÌÚ»Ô¤«¤éÂçÏÂ»Ô¤ò¡ÈÂè1¥ì¡¼¥¹¡É¡¢ÂçÏÂ»Ô¤«¤éÆ£Âô»Ô¤Þ¤Ç¤ò¡ÈÂè2¥ì¡¼¥¹¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤ÏÆ£Âô»Ô¤«¤éÂçÏÂ»Ô¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡ÈÂè3¥ì¡¼¥¹¡É¤ÎÅÓÃæ¤Çµ¯¤¤¿¡£
·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢1ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤â¤¦1Âæ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ž¢ÌµÌÈµö¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»ö¸Î¤Ï²¶¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¡É¥ì¡¼¥¹¡É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂ¾¤Î8¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î17ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë