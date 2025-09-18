



（本記事は「会社四季報オンライン」でも配信しています）

【最新ランキング】営業利益増額TOP50銘柄を見る

日経平均株価が史上最高値圏で推移する中で、本日9月18日に発売の『会社四季報』2025年4集（秋号）。

四季報では毎号、巻頭でいろいろなランキング特集を組んでいるが、ここでは秋号で掲載したランキングから「前号比営業益増額（率）ランキング」を紹介する。

四季報記者が前号（夏号）から営業利益予想を大幅に増額した企業のランキングだ。本稿では四季報掲載のものから条件をやや変更し、今期予想営業益が10億円以上の企業に対象を絞ってランキングしてみた。なお、ランキングの対象は現時点で来期も営業増益が予想される企業に限定している。

1位のイワブチは、四季報が前号の倍超に増額





増額率トップは電力架線用金具で首位のイワブチ（5983）。老朽化した配電線などの更新を促進するレベニューキャップ制度によって好採算の配電金物に特需が発生しており、防災無線も総務省のデジタル化方針が強い追い風となっている。

会社側は今2026年3月期の営業益について前期比16.8％減の7・3億円と慎重な予想をしているが、第1四半期から大幅な増収増益となるなど足元の業績は非常に好調だ。四季報は第2四半期以降も同様のトレンドが続くとみて、一気に倍以上の15・4億円まで営業益予想を引き上げた。

2位は固定抵抗器で世界首位級のKOA（6999）。抵抗器の受注回復に加え、国内のFAや工作機械の在庫調整も進んでおり、需要が想定を上回る。会社側も7月下旬に期初計画の営業益6.3億円（前期実績は11.7億円）から17億円に上方修正したが、四季報ではなお上振れ余地ありとみて、前号予想の10億円から19億円に引き上げている。

3位に入った自動車用ドア開閉装置のハイレックスコーポレーション（7279）は、今月に入り会社側も上方修正を発表。設備故障一巡の北米が急改善しており、メキシコや中国の原価低減や合理化の効果が想定以上に出ている。

会社側は今2025年10月期の営業益予想を従来の24億円（前期実績は3.6億円）から31.5億円へと増額。四季報は最新の会社予想を上回る36億円まで予想を引き上げた。

上位で目立った業種の一つが外食。串カツ田中（3547）、くら寿司（2695）、リンガーハット（8200）、幸楽苑(7554)などが上位にランクインした。前期は急激な食材高や物流費の上昇に苦戦したところが多かったが、今期はコスト上昇に対応した価格改定で利益率が改善しているケースが目立った。

たとえば、11位の串カツ田中HDは、既存店の客数が前年を大きく上回って推移しており、食材高に対しては直接仕入れの拡大や価格改定で対応。従業員の待遇改善で人件費負担が重いが増既存店の大幅な増収で十分吸収できており、四季報は今2025年11月期の営業益予想を会社計画と同じ前号の10.6億円から14億円まで独自に増額している。

21位のくら寿司も米価を中心に食材高に苦しむが、価格改定で客単価が上昇。前号の減益予想から一転、増益予想に変わった。リンガーハットも値上げ効果が大きく利益予想が上振れている。

JX金属、フジクラはI Tインフラ需要で上振れ

17位のJX金属（5016）は前号から220億円の増額。銅価格が想定より高く、また、AIサーバー用途などで情報通信材料の製品需要が想定以上の勢いで伸びている。前期の利益を押し上げたのれん益が消えるが、前号の営業減益見通しから一転して小幅増益となる見込み。

続く18位のフジクラ（5803）も四季報予想は前号比で300億円の増額。フジクラは電線銘柄の代表格で、データセンター向けが想定以上に伸びている。会社側は営業益見通しを期初の1220億円（前期実績は1355億円）から1420億円へ上方修正。ただ、四季報は下期の予想がなお保守的とみて、前号の独自予想1300億円を1600億円まで引き上げた。

「四季報」前号比・営業利益の増額率ランキング





（山内 哲夫 ： 東洋経済 記者）