犬が飼い主を『喜ばせたい』と思っているときにする行動5選

犬は共感力の高い動物です。そのため、大切な飼い主に「喜んでほしい」という思いから行動することもあります。中には「褒められたい」という欲求が見え隠れする犬もいますが、それでも愛情を持って喜ばせてくれようとする姿は愛おしいですよね！

では、犬が飼い主を「喜ばせたい」と思っているとき、どのようなアピール方法で喜ばせようとしてくれるのでしょうか。

1.得意な芸を積極的に進んでする

犬たちはコマンド指示に従った時に飼い主が喜んでいる姿を見ています。そのため、「芸をすると喜んでもらえる」と日々学習しているのです。

日々の積み重ねにより、犬が飼い主を喜ばせたいと思っているときは、積極的に芸を披露することがあります。指示を出している時だけでなく、時には指示を出されていないのに目の前で芸を披露し始めることも！

2.お気に入りのおもちゃを持ってくる

「僕も嬉しいから飼い主さんも喜んでくれるはず！」という思いから、自分のお気に入りのおもちゃを持ってきてくれる犬もいます。

また、お気に入りのおもちゃで一緒に遊んでいる際、飼い主が楽しそうな様子を見せていた場合は、その時の様子を覚えていて「喜んでくれるもの」と学習していることもあるでしょう。

3.頭や体を擦り付けてくる

犬は信頼している飼い主に体を密着させることで喜びや幸福感を覚えます。そのため、「飼い主さんも自分のことを愛してくれている」と実感している犬ほど、自分が体を擦り付けることで飼い主が喜んでくれると考えることが多いです。

足やお腹、腕など、あらゆる箇所に頭や体を擦り付けてくる愛犬を見て「可愛い～」と笑顔を向ける人も多いでしょう。こうした反応を見て「やっぱり喜んでくれた！」と愛犬側も喜びを感じているのです。

4.飼い主の顔周りを舐める

犬が飼い主の顔周りを舐める行動は、愛情表現の一種です。同時に「顔を舐めて愛情を伝えることで、飼い主が喜んでくれるはず」とも考えていることでしょう。

可愛らしい行動ではありますが、人間の口を犬が直接舐めることで、口内に潜むバイ菌が感染する恐れがあります。腹痛や下痢などの体調不良の原因になりかねないので、嫌な場合は毅然と「NO」を伝えましょう。

5.その他以前飼い主が喜んだ行動を実行する

上記で紹介したアピール方法以外にも、以前、犬がとった行動に飼い主が喜ぶ反応を見せた場合は、それを覚えていて「喜んでくれる行動だ」と認識している可能性があります。

例えば、目の前で仰向けになってお腹を見せる様子に「かわいい～！」と喜んだことがあるならば、その後も「喜んでもらいたい」という思いでお腹を見せてくることがあるでしょう。

「喜ばせたい」と思ってもらうために絆を深める方法

犬が飼い主を喜ばせたいと思うのは、飼い主に対して深い愛情や信頼を持っていることが大前提です。そのため、「喜ばせたい」と思ってもらうためには、愛犬との絆を深める必要があります。

愛犬と絆を深めることは難しいことではありませんが、日々の積み重ねが大事です。毎日献身的にお世話を行い、愛情を持ってコミュニケーションをとり、時にはトレーニングを通して褒めたり正しい方法で叱ったりすることで、信頼関係を育んでいきます。

また、ボディランゲージや表情から愛犬の気持ちを汲み取り、適切な対応をとることで「飼い主さんは頼りになる」「一緒にいると安心する」と絆が育まれていくことでしょう。

まとめ

犬が飼い主を「喜ばせたい」と思うのは、共感能力や社会性が高く、なおかつ飼い主に対して深い愛情を持っているからです。愛犬から「喜ばせたい」と思われるような飼い主になれるよう努めましょう。