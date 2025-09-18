現役高校生バンド ねぎ塩豚丼が、新曲「変貌」を9月17日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開された。

（関連：【映像あり】現役高校生バンド ねぎ塩豚丼、新曲「変貌」MV）

3rdシングルとなる同楽曲は、“変化を恐れて無難に生きるのではなく、変わっていくことにポジティブになってほしい”というメッセージが込められており、過去一ロックな曲に。作詞作曲を担当したなお（Vo/Gt）は、楽曲について「昔の自分も今の自分も受け入れて、未来へ突き進んでいきたいという思いを込めています！」とコメントしている。

また、バンドとして初となるワンマンライブ『ねぎ塩豚丼 1st ONEMAN LIVE “REBORN”』を3月21日に下北沢MOSAiCにて開催。現在は大学受験のためライブ活動は休止中だが、公演タイトルの“REBORN”にもあるように、約1年ぶりとなるライブで生まれ変わったねぎ塩豚丼を見ることができる内容を予定しているという。チケット先行抽選予約は、10月1日正午よりプレイガイドにて受付がスタートする。

＜ねぎ塩豚丼 なお（Vo/Gt） コメント＞

「変貌」は、変化を恐れずどんな自分も愛して前に進んで欲しいと思い作った曲です。私はバンド活動を始める前は保守的で、環境や自分自身の変化があまり好きではなかったのですが、今のバンドメンバーと出会ってから、貴重な体験や内面の変化がたくさんありました。まだ慣れないことや不安なことも多いけれど、私と同じような経験をしている方を少しでも応援できるような曲にしたい、昔の自分も今の自分も受け入れて、未来へ突き進んでいきたいという思いを込めています！活動休止明けのワンマンライブ「REBORN」では、前よりも進化した私達をお見せできるように頑張ります！お待ちしてます♪

（文＝リアルサウンド編集部）