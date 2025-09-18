38年ぶり復活！ トヨタ「“新”カローラFX」発表に反響多数！ 「気合入ってる、懐かしい」 超スポーティ「巨大ウイング」×170馬力エンジン搭載！ 伝説の「スポーツグレード」風モデル 米で登場

「カローラFX」後継モデルに大反響

トヨタの北米法人は2025年8月28日、「カローラ」シリーズの5ドアハッチバック「カローラハッチバック」（ガソリン車）の2026年モデルを正式発表しました。秋の発売を予定しています。

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

トヨタ「カローラハッチバック FXエディション」2026年モデル・北米仕様車

【画像】超カッコイイ！ これが「新カローラFX」です！ 画像で見る（83枚）

カローラは1966年に登場。トヨタのみならず日本の国産乗用車を代表するモデルとして長い歴史を誇り、北米をはじめ100を超える国と地域で展開しています。

現行型は12代目で2018年に登場しました。最新デザインへの一新や「TNGA GA-C」プラットフォームの採用による基本性能の大幅向上のほか、さらに先進機能「トヨタ セーフティ センス」の熟成を図りました。

北米でのラインナップは、4ドアセダン「カローラ」、5ドアハッチバック「カローラハッチバック（日本名：カローラスポーツ）」、5ドアスポーツハッチバック「GRカローラ」、5ドアSUV「カローラクロス」が展開されています。

このうちカローラハッチバックは日本仕様と同等のワイドボディを持つスポーティハッチバックで、ボディサイズは全長4369mm×全幅1790mm×全高1450mm、ホイールベース2640mmです。

ガソリン車のパワートレインは、最高出力169hp・最大トルク205Nmを発揮する2リッター4気筒ガソリンの「ダイナミックフォース」エンジン＋CVTの組み合わせで、駆動方式はFFです。

先進運転支援では、最新の「トヨタ セーフティ センス 3.0」を標準装備しており、車線維持支援や運転状況の先読みアシスト「プロアクティブ ドライビング アシスト」などを搭載。高次元の先進安全機能を実現しました。

今回登場した2026年モデルでは、リアクロストラフィックアラート（RCTA）付きのブラインドスポットモニター（BSM）を全グレードに標準装備。死角の危険を抑制し、安全性能を高めました。

さらにラインナップにスポーティグレード「FXエディション」が追加され、ベーシックな「SE」、上級「XSE」とFXエディションの3タイプとなりました。

FXとは、1987年に北米で発売されたカローラのスポーティモデル「カローラFX16」（日本名「カローラFX」2代目）のことで、ハッチバックモデルの「FX」としては38年ぶりの復活となります。FXエディションでは、このFX16をオマージュした意匠が用いられました。

エクステリアでは、FX専用のブラックベント付き大型リアウイングや、専用グロスホワイトの専用18インチアルミホイールを装着。かつて“ホットモデル”として支持されたカローラFX16をほうふつとさせる硬派な走りを表現しています。

テールゲートのエンブレムは現行のカローラのものではなく、当時のカローラFX16のようなクラシックな初代のエンブレムを装着。ヘリテージ感を付与しています。

ボディカラーはインフェルノ、アイス キャップ、ブルー クラッシュ メタリックの3色を用意します。

インテリアではオレンジのアクセントステッチをあしらったブラックのスポーツコンビシートを採用。ドアトリムやステアリング、シフトブーツにもオレンジステッチを施し、特別感とフレッシュな印象をあたえました。

なお、走行性能は変更なく、基本装備などはSEグレードに準じています。

新カローラハッチバック 2026年モデルの北米での価格は「SE」が2万4180ドル（約355万円）、上級モデルの「XSE」が2万7175ドル（約399万円）、FXエディションが2万6780ドル（約393万円）です。FXエディションは1600台の限定となります。

※ ※ ※

このFXエディションについては、SNSなどで早速さまざまなコメントが投稿され、高い注目を浴びています。

「気合い入った特別仕様だ」「カローラFX復活！すごい！」「懐かしいです」「これいいなあ」「このカローラカッコよすぎるなー」など、かつての名称が復活したことに驚く人や、スポーティなエクステリアに興味を持つ人が少なくないようです。

このほかにも「アメリカ羨ましい」「日本でも販売して欲しいな」「ぜひ日本でも売って！」と、日本での販売を期待する声も寄せられていました。