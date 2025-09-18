「この顔になりたい」と思う「ミスコン出身芸能人」ランキング！ 2位「堀田茜」を抑えた圧倒的1位は？
All About ニュース編集部は8月19日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「ミスコン出身芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『この顔になりたい』と思うミスコン出身芸能人」ランキングを紹介します。
2位にランクインしたのは、堀田茜さんです。
「ミス立教コンテスト2012」で準グランプリに選ばれた堀田さんは、端正な顔立ちと透明感ある笑顔が印象的。大学時代からファッション誌『CanCam』（小学館）の専属モデルとして活躍していました。現在はモデル業のほか俳優としても活躍し、2025年7月からはドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』（フジテレビ系）に出演しています。
アンケート回答者からは、「個人的にどストライクなので」（30代女性／広島県）、「鼻筋が通ってて、綺麗さも可愛さもあるから」（40代女性／富山県）、「美人だしイッテQで変顔をしててもキレイだから」（20代女性／東京都）、「顔だけでなく、性格や明るさも含めて、とても憧れているから」（20代女性／静岡県）などの理由が集まりました。
1位に選ばれたのは、田中みな実さんでした。
「ミス青山コンテスト2007」で準グランプリに輝いた田中さんは、端正な顔立ちと透明感で幅広い世代から支持を集めています。フリーアナウンサーに転身後の2019年、1st写真集『Sincerely yours…』（宝島社）を発売すると、累計60万部を突破する異例のヒットを記録。セルフケアや美容法を発信する姿も、多くの女性から共感を呼んでいます。
回答者からは、「日頃から美人で美容関連に詳しくスタイル抜群で綺麗でお洒落な方だから」（30代女性／岡山県）、「もし女性なら田中みな実さんみたいな顔に憧れますし、可愛さと綺麗さを兼ね備えている美人さんだと思います。仕草も女性らしくて可愛いですし、女性が憧れる方だと思いました」（30代男性／福岡県）、「彼女のフェミニンで繊細な美しさは、本当に憧れるポイントだと思います。表情の使い方やメイクの洗練された感じも素晴らしいですし、彼女自身の魅力を存分に引き出している感じが素敵です」（40代女性／滋賀県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
