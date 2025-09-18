山形県の産業を競争力のあるものにしていくための会議がおととい（１６日）山形市で開かれ、人手不足を補い働きやすい職場をつくるためには何が必要か、意見が交わされました。

【写真を見る】働きやすい職場をつくるには 県の産業競争力を高める会議（山形）

この会議は県内の産業の成長を目指し県が策定した「県産業振興ビジョン」に基づき広く意見を求めようと開かれたもので、大学教授や民間企業の担当者が参加しました。

産業が抱える課題として挙がったのは労働力の確保です。

県によりますと、今年、県の人口が１００万人を下回り高齢化率も３割を超えています。

県は労働力の確保と後継者育成支援などに取り組むとの方針を示していますが、参加者からはこんな声が上がりました。

■参加者の声

参加者（菓子業界）「ますます労働者人口が減っていくわけだが、経営者や人事の担当者、私たち大人が様々な多様性について学び、知ることができる機会が必要なのかなと思う」

人手不足を補おうとして外国人労働者を雇用する場合は言語や思想への配慮が、また女性が働くには出産や子育てへの配慮などがより一層必要だと言います。

■県の最低賃金が引き上げられる見通しも...

また今月、県の最低賃金が過去最高の１０３２円に引き上げられる見通しとなりましたが、若者の県外流出の根本的な解決には繋がらないという声も。

参加者（縫製業界）「当然最低賃金を上がるが他県はもっと上がるわけなので、その中で同じ仕事をするなら賃金が高い方に行こうとする。女性だって同じだと思う。県外に出て良い所で働きたい。お金がたくさんある所で働きたい、子育てがしやすい所で働きたい、こうなってくると思う」

人手不足と賃金という働く根本に課題をかかえる産業界。県は今後、会議で出た意見を来年度以降の施策に活かしていきたいとしています。