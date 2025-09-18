将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月18日、神戸市の「ホテルオークラ神戸」で第2局の対局中だ。注目の一戦は、序盤から難解な駆け引きが繰り広げられ、早々に勝負所に突入している。

【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の第2局（生中継中）

防衛3連覇を目指す藤井王座に、同学年のタイトルホルダー・伊藤叡王が挑戦する注目の第2戦。藤井王座の先勝で迎えた本局は角換わりが志向されたものの、互いに用意の作戦をぶつけ合うように乱戦含みの展開に。ハイペースながら超難解な駆け引きが繰り広げられた結果、午前中の段階ですでに終盤を見据える勝負所を迎えることとなった。

ABEMAの中継に出演した石田直裕六段（36）は、「相当難しい」とコメント。その上で、「藤井王座の決断の良さが不気味。まだまだ研究範囲なのではと思わせるほどの時間の使い方」と印象を語っていた。

午後は一手一手が重く、寄せ合いとなることが予想されており、どの瞬間からも目が離せない。持ち時間は各5時間の1日制。

【昼食の注文】

藤井聡太王座 淡路島産オニオンのハヤシライス

伊藤匠叡王 神戸ビーフの赤ワイン煮込みオムライス

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太王座 3時間47分（消費1時間13分）

伊藤匠叡王 3時間4分（消費1時間56分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）