歌手の工藤静香（55）が17日、Instagramを更新。あまりにも美味しかったという秋の味覚を楽しむ料理を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】工藤静香の手料理&“豪邸”と話題の自宅

これまでにもInstagramで、自宅で育てた下仁田ネギや庭で収穫したオレンジを使った手料理を発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」と、話題になっていた。

「あまりにも美味しかった」手料理に反響

2025年9月17日の更新では、「1番おいしい食べ方」だという炊飯器を使ったサツマイモ料理を披露。「サツマイモをいただいてほぼ毎日食べているのですが、この食べ方が1番おいしい。水分がちょうどなくなる頃に出来上がる感じです。サツマイモの地味な投稿ですが、あまりにも美味しかったので。かぼちゃとか、他の野菜と合わせてやるよりも、単独で炊いた方が、サツマイモって感じでした！」と紹介している。

この投稿には、「美味しそう。食べたくなりました」「この地味さが親近感です」「炊飯器で出来るんですね 試してみます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）