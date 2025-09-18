テレビ朝日系列の名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の島津咲苗アナウンサー（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。同局を退社することを発表した。

島津アナは「ご報告」と題し、「番組でもお伝えしましたが結婚を機に名古屋を離れる決断をしました」と発表。具体的な退社日は明らかにせず「来週木曜日にドデスカ！を卒業し その後メ〜テレを退社します」と伝えた。

情報番組「ドデスカ！」（月〜金は午前6時から、土は午前6時30分から放送）では月〜木曜にレギュラー出演しているが、退社に向け「あと1週間、信頼できる大好きな仲間と一緒に 伝えられる喜びを感じながらスタジオに立とうと思います」とつづった。

また、自身が担当しているプロジェクト「島津の米企画」についても「島津の米企画は、収穫作業、精米、そしてドデ祭での販売まで、最後まで担当します」とコメント。最後に「あすの #旬感めし #クルマエビ 編は 私が担当する最終回です。観ていただけるとうれしいです」と締めくくった。

島津アナは早大卒業後、2017年に同局に入社。今年7月に結婚したことを発表した。